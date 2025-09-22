Konferenz zur Anerkennung des Staates Palästina bei den Vereinten Nationen hat begonnen

Die Konferenz, bekannt als „Zwei-Staaten-Lösung und die Anerkennung eines unabhängigen Staates Palästina“, hat ihren Auftakt im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York genommen.

Laut der Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera hat die Konferenz „Zwei-Staaten-Lösung“, die von Frankreich und Saudi-Arabien ausgerichtet wird und an der Dutzende von Staatsoberhäuptern teilnehmen, in New York mit dem Ziel begonnen, einen unabhängigen Staat Palästina anzuerkennen.

Frankreich und Saudi-Arabien werden am Montag (Ortszeit USA) eine Konferenz mit Dutzenden von Staats- und Regierungschefs veranstalten. Ziel dieses Treffens ist es, Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung zu gewinnen, und es wird erwartet, dass mehrere Länder den Staat Palästina offiziell anerkennen werden; ein Schritt, der scharfe Reaktionen von Israel und den USA hervorrufen könnte.

Die Konferenz begann mit einer Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

„Wir können nicht länger auf die Anerkennung des Staates Palästina warten“

Macron sagte: „Wir sind heute zusammengekommen, weil es an der Zeit ist, die 48 von der Hamas festgehaltenen Geiseln freizulassen und den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Wir können nicht länger auf die Anerkennung des Staates Palästina warten.“

Er fügte hinzu: „Das Versprechen, einen arabischen Staat in Palästina zu gründen, wurde noch nicht erfüllt. Wir übernehmen die kollektive Verantwortung für unser Scheitern, einen gerechten und umfassenden Frieden im Nahen Osten zu schaffen.“