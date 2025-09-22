Katar: „Israels“ Angriff auf Doha gefährdet alle regionalen Abkommen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Jazeera sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums bei einem Treffen in New York: „Der israelische Angriff auf Doha ist ein Angriff auf Souveränität, Vermittlung und Frieden.“

„Majid Al-Ansari“ fügte hinzu: „Der jüngste Gipfel der arabisch-islamischen Länder betonte, dass Israels Angriff auf Doha alle regionalen Abkommen gefährdet.“

Der hochrangige katarische Beamte erklärte weiter: „Wir arbeiten eng mit den USA zusammen, um sicherzustellen, dass sich der israelische Angriff auf Doha nicht wiederholt.“

Er verwies auf die „Enttäuschung über die Unfähigkeit der internationalen Gemeinschaft, etwas gegen die weiterhin eskalierenden Konflikte zu unternehmen“, und stellte fest: „Katar glaubt an Vermittlung und Frieden, und die Tatsache, dass Doha Angriffen ausgesetzt ist, beweist die Bedeutung der Rolle von Vermittlern. Katar nutzt die Vermittlung, um den Frieden voranzutreiben.“