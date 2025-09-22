Araghchi: Bei Anwendung des Snapback verliert das Abkommen mit der IAEO seine Gültigkeit

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Außenminister Seyyed Abbas Araghchi bei seiner Ankunft in New York zur Teilnahme an der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen: „Wir nehmen jedes Jahr an der UN-Generalversammlung teil und nutzen diese internationale Plattform, um unsere Positionen auszudrücken und die Rechte des iranischen Volkes zu verteidigen. In diesem Jahr hat die Sitzung der Generalversammlung zwei Besonderheiten: Erstens ist es der 80. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen, und was noch wichtiger ist, wir sind nach dem Angriff und der Aggression des zionistischen Regimes und der USA gegen unser Land bei der Generalversammlung anwesend. Daher ist die Bedeutung dieses Jahres, dass wir die berechtigten Positionen des iranischen Volkes, die in der zwölftägigen Verteidigung aus einer Position der Stärke und des Widerstands heraus zum Ausdruck kamen, darlegen. Gleichzeitig müssen wir den friedlichen Charakter des iranischen Atomprogramms und die Tatsache betonen, dass die Islamische Republik Iran grundsätzlich ein friedliebendes Land ist, sich aber, wie im zwölftägigen Krieg bewiesen, auch in Kriegszeiten entschlossen verteidigt.“

Der Außenminister sagte: „Heute werde ich zahlreiche bilaterale Treffen und Sitzungen haben, darunter die Teilnahme an der Davos-Sitzung. Ich werde auch ein Treffen mit Herrn Grossi haben, um die neueste Situation des iranischen Atomprogramms, das Kooperationsabkommen zwischen Iran und der IAEO und den laufenden Snapback-Prozess im Sicherheitsrat zu besprechen.“

Er fügte hinzu: „In der Pressekonferenz nach dem Abkommen mit der IAEO habe ich betont, dass, wenn der Snapback letztendlich aktiviert wird, auch das Abkommen mit der IAEO seine Gültigkeit verliert. Das Kooperationsabkommen mit der IAEO wurde unter den Bedingungen nach der Aggression getroffen, und wenn der Snapback aktiviert wird, stehen wir vor neuen Bedingungen. Wenn die zerstörerischen Maßnahmen der drei europäischen Länder im Sicherheitsrat letztendlich umgesetzt werden, wird Iran reagieren, und wir werden erneut neue Bedingungen mit der IAEO haben. Wir werden heute die Details dieser Angelegenheiten diskutieren.“

Araghchi fügte hinzu: „Ich werde die meisten europäischen Außenminister treffen, und dies ist ein Moment, in dem die Gegenseite entscheiden muss, ob sie den Weg der Zusammenarbeit oder der Konfrontation wählt.“

Er betonte: „Sie haben die Islamische Republik Iran zu verschiedenen Zeiten auf die Probe gestellt und wissen, dass wir nicht auf die Sprache des Drucks und der Drohungen reagieren, sondern nur auf die Sprache des Respekts und der Würde, und wenn es eine Lösung gibt, dann ist es ausschließlich eine diplomatische Lösung. Ich hoffe, dass wir in den Konsultationen der nächsten Tage diesen Punkt erreichen können. Andernfalls wird die Islamische Republik Iran die notwendigen Maßnahmen ergreifen.“

Außenminister Seyyed Abbas Araghchi wies auf die vorgeschlagenen Treffen mit europäischen Parteien hin und sagte: „Ich denke, dies ist eine gute Gelegenheit, die letzten Konsultationen über die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Snapback zu führen. Wie wir immer wieder gesagt haben, war die Wahl der Islamischen Republik Iran stets eine diplomatische und auf einer friedlichen Lösung basierende Wahl.“

Araghchi bezeichnete die aktuelle Situation als Ergebnis des Rückzugs der USA aus dem JCPOA und fügte hinzu: „Iran hat bewiesen, dass es nach Diplomatie strebt und wir weiterhin bereit sind, eine diplomatische Lösung zu finden, vorausgesetzt, die Interessen des iranischen Volkes werden gesichert, unsere Sicherheitsbedenken berücksichtigt und unter Berücksichtigung dieser Punkte ein diplomatisches Abkommen erreicht wird.“

Er bemerkte: „Ich bin hier, um die verbleibende Gelegenheit für diplomatische Konsultationen zu nutzen, damit vielleicht eine Lösung gefunden wird; andernfalls ist der Weg des iranischen Volkes klar und wir werden unseren Weg fortsetzen. Wir glauben jedoch, dass das Wohl der Region, des Systems der Nichtverbreitung und des Völkerrechts eine diplomatische Lösung erfordert, und wir sind voll und ganz bereit dafür.“