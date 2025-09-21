  1. Home
USA verhängen schärfste Sanktionen gegen die irakische Al-Nujaba-Bewegung.

21 September 2025 - 23:06
Das US-Außenministerium hat angekündigt, das Niveau seiner Sanktionen gegen die irakische Al-Nujaba-Bewegung drastisch zu erhöhen.

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf die Informationsseite der Al-Nujaba-Bewegung im Iran beruft, hat das US-Außenministerium offiziell bekannt gegeben, dass es die Sanktionspolitik gegen die irakische Islamische Widerstandsbewegung Al-Nujaba von der Kategorie (SDGT), die finanzielle und wirtschaftliche Verfolgungen beinhaltet, auf die Kategorie (FTO) umgestellt hat, was sicherheitsrelevante und strafrechtliche Konsequenzen hat.

Gemäß dieser Neuklassifizierung definiert die US-Regierung Al-Nujaba offiziell als eine ausländische Organisation, die eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit und die nationalen Interessen der USA und ihrer Verbündeten darstellt.

Ein weiterer Aspekt dieses neuen Sanktionsregimes ist die Kriminalisierung und strafrechtliche Verfolgung von Personen oder Organisationen, die Al-Nujaba und einigen anderen irakischen Widerstandsgruppen in irgendeiner Weise helfen.

Das oben genannte Sanktionssystem ist das schärfste diplomatische Instrument der US-Regierung im Umgang mit Organisationen, die sie als „ernsthafte Bedrohung für die globale Sicherheit“ ansieht.

Dem Bericht zufolge hat Washington mit dieser Maßnahme Al-Nujaba die Botschaft übermittelt, dass es von nun an als eine unabhängige (und nicht als eine Stellvertreter-) Organisation angesehen wird, die die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten bedroht, und dass seine Mitglieder, Unterstützer und Verbündeten für die Zusammenarbeit mit dem Widerstand nicht ungestraft bleiben werden.

