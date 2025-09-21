Trump: Wir werden Polen und die baltischen Staaten gegen Russland verteidigen.

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf die Nachrichtenagentur Anadolu beruft, behauptete der US-Präsident Donald Trump an diesem Sonntag, dass er Polen und die baltischen Staaten verteidigen werde, falls Russland seine Spannungen in der Region weiter verschärfe.

Auf die Frage, ob er im Falle einer weiteren Eskalation durch Moskau bei der Verteidigung Polens und der baltischen Staaten gegen Russland helfen werde, sagte Trump: „Ja, das werde ich.“

Diese Äußerungen wurden gegenüber Journalisten getätigt, bevor der US-Präsident zur Gedenkfeier für Charlie Kirk in Glendale, Arizona, aufbrach.

Donald Trump, der US-Präsident, hatte zuvor solche Vorfälle als „problematisch“ bezeichnet, als Reaktion auf die Behauptung Estlands, dass drei russische Kampfjets in den Luftraum des Landes eingedrungen seien.

Das estnische Außenministerium hatte einen russischen Diplomaten einbestellt, um gegen das Eindringen dieser Jets zu protestieren, die sich nach Angaben des Landes 12 Minuten lang in seinem Luftraum befanden.

Dieser Vorfall ereignete sich etwas mehr als eine Woche, nachdem NATO-Kampfjets den Abschuss von Russland zugeschriebenen Drohnen über Polen gemeldet hatten; eine Angelegenheit, die die Bedenken über eine Ausweitung des Ukraine-Krieges verstärkte.