Reaktionen auf die Anerkennung des unabhängigen Staates Palästina durch drei Länder.

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, hat die Entscheidung der drei Länder Kanada, Großbritannien und Australien, den unabhängigen Staat Palästina anzuerkennen, eine Reihe von Reaktionen ausgelöst.

Die Hamas-Bewegung

Die Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) reagierte auf die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien und die Ankündigung anderer Länder, den Staat Palästina anzuerkennen, mit einer Erklärung: „Die Anerkennung des Staates Palästina ist ein wichtiger Schritt zur Festigung des Rechts des palästinensischen Volkes auf sein Land und seine heiligen Stätten, zur Gründung seines unabhängigen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt und auch zum Recht dieses Volkes, sich für die Freiheit und die Rückkehr zu opfern.“

Hamas erklärte: „Dieser wichtige Schritt muss von praktischen Maßnahmen begleitet werden, die zu einem sofortigen Stopp des barbarischen Völkermordkrieges gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen führen und den Annexions- und Judaisierungsprojekten im Westjordanland und in Jerusalem Einhalt gebieten.“

In der Erklärung heißt es: „Wir rufen die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und ihre verbundenen Institutionen auf, das Besatzungsregime zu isolieren, jegliche Zusammenarbeit und Koordination mit ihm einzustellen, die Sanktionen gegen dieses Regime zu erhöhen und Maßnahmen zu ergreifen, um seine Funktionäre als Kriegsverbrecher zu verhaften und an internationale Gerichte zu übergeben und diese Personen für die Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bestrafen.“

Die Hamas-Erklärung betont: „Das faschistische Besatzungsregime verstößt weiterhin gegen internationale Gesetze und Dokumente sowie humanitäre Normen und begeht die barbarischsten Aggressionen gegen das palästinensische Volk, basierend auf seinen erklärten Politiken, einschließlich Völkermord, ethnischer Säuberung und Zwangsumsiedlung, was die Annahme klarer und wirksamer Positionen zur Eindämmung dieses Regimes erfordert.“

Hamas erklärte: „Der Widerstand des palästinensischen Volkes und sein Kampf gegen die barbarischste Besatzung in der modernen Geschichte ist ein natürliches Recht, das durch internationales Recht garantiert ist, und die Länder der Welt müssen das palästinensische Volk im Angesicht dieser kriminellen Besatzung unterstützen, damit dieses Volk sein Recht auf Selbstbestimmung und die Gründung eines unabhängigen Staates Palästina mit Jerusalem als Hauptstadt verwirklichen kann.“

Mahmud Abbas: Anerkennung des Staates Palästina ist ein notwendiger Schritt zum Frieden.

Mahmud Abbas, der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, erklärte: „Wir begrüßen die Entscheidung des britischen Premierministers, den unabhängigen und souveränen Staat Palästina anzuerkennen. Wir betonen, dass die Anerkennung des Staates Palästina ein wichtiger und notwendiger Schritt ist, um auf der Grundlage legitimer internationaler Resolutionen auf einen gerechten und dauerhaften Frieden hinzuarbeiten.“

Hussein al-Sheikh, der Vizepräsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, erklärte ebenfalls als Reaktion auf die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien: „Dies ist ein internationaler Sieg für die Gerechtigkeit und gegen das Leid und die Unterdrückung, denen die Palästinenser ausgesetzt sind. Die Welt siegt für die Menschlichkeit, die Gerechtigkeit, den Frieden und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung.“

Er fügte hinzu: „Ich danke Großbritannien, Kanada und Australien für die Anerkennung des Staates Palästina. Dies ist ein historischer Tag für das Leben des palästinensischen Volkes und seine legitimen Rechte.“

Jordanien begrüßt die Entscheidung.

Das jordanische Außenministerium gab in einer Erklärung bekannt: „Die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien ist eine ehrenvolle Position, die mit dem wachsenden internationalen Willen übereinstimmt, die Besatzung zu beenden und die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes auf die Gründung eines palästinensischen Staates auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung zu verwirklichen.“

In der Erklärung des jordanischen Außenministeriums heißt es: „Wir sehen diese Maßnahme als eine klare Bestätigung der Unterstützung der internationalen Bemühungen zur Anerkennung des Staates Palästina innerhalb der Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung und im Einklang mit den legitimen internationalen Resolutionen und der arabischen Friedensinitiative.“

In der Erklärung wird betont: „Wir bekräftigen erneut unsere unveränderliche Position, mit unseren Brüdern und internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Rechte des palästinensischen Volkes auf Freiheit, die Beendigung der Besatzung, die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates, die Beendigung der Verbrechen gegen sein Volk und die Bestrafung der Täter dieser Verbrechen zu unterstützen.“

Oman: Anerkennung des Staates Palästina stärkt den Frieden in der Region.

Das Außenministerium des Oman erklärte als Reaktion auf die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien in einer Erklärung: „Wir begrüßen die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien und betrachten dies als eine sehr wichtige Entwicklung im Rahmen der Bemühungen, die Zwei-Staaten-Lösung zu verwirklichen und die Sicherheit und den Frieden in der Region zu stärken.“

Macron: Ich werde morgen den Staat Palästina anerkennen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte in einem Interview mit dem Sender CBS: „Ich werde morgen den Staat Palästina anerkennen, weil wir Frieden und Sicherheit für alle in der Region wollen.“

Libanons Premierminister: Der einzige Weg zum Frieden in der Region ist die Gründung eines Palästinenserstaates.

Nawaf Salam, der Premierminister des Libanon, betonte: „Die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien ist ein historischer Schritt, und die Schaffung von Stabilität und dauerhaftem Frieden in unserer Region ist nur durch die Gründung eines Palästinenserstaates auf der Grundlage der arabischen Friedensinitiative möglich.“

Reaktionen der Besatzungsbeamten.

Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, behauptete als Reaktion auf die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien: „Es wird niemals einen Palästinenserstaat geben, und die Antwort Israels auf diese Aktion wird nach meiner Rückkehr aus den USA bekannt gegeben.“

Er behauptete weiter: „Ich sage den Führern der Länder, die den Palästinenserstaat nach den Ereignissen vom 7. Oktober anerkannt haben, dass sie dem Terrorismus eine große Belohnung gegeben haben.“

Auf der anderen Seite behauptete Gideon Sa'ar, der Außenminister dieses Regimes: „Die meisten Länder der Welt haben den Palästinenserstaat bereits anerkannt, und das ist besonders nach den Ereignissen vom 7. Oktober falsch.“

Er behauptete: „Die Zukunft Israels wird nicht in Paris oder London entschieden, sondern in Jerusalem, und wir werden all jenen eine Antwort geben, die Israel, seine Sicherheit und seine Zukunft bedrohen. Wir haben einen sehr großen Verbündeten namens Amerika, der in diesem Kampf an unserer Seite steht.“

Itamar Ben-Gvir, der Minister für nationale Sicherheit des zionistischen Regimes, behauptete: „Die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien ist eine Belohnung für die Mörder, und es müssen sofort Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Die sofortige Ausübung der Souveränität über das Westjordanland und die vollständige Zerstörung der Palästinensischen Autonomiebehörde sind notwendig.“

In diesem Zusammenhang behauptete auch das Außenministerium des zionistischen Regimes: „Die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien ist nur eine Belohnung für Hamas durch die Ermutigung der Muslimbruderschaft in Großbritannien.“

Auf der anderen Seite behauptete Miki Zohar, der Kulturminister des Besatzungsregimes: „Die Anerkennung des Staates Palästina durch Kanada, Australien und Großbritannien ist eine sinnlose Erklärung, die nach Antisemitismus und Hass auf Israel riecht, und Israel sollte seine Souveränität über das Westjordanland ausüben.“

Gadi Eizenkot, der ehemalige Stabschef der Armee des zionistischen Regimes, erklärte ebenfalls: „Sich unter diesen Bedingungen und nach dem 7. Oktober mit dem Staat Palästina zu beschäftigen, ist Dummheit und eine Belohnung für den Terrorismus.“

Darüber hinaus sagte Bezalel Smotrich, der Finanzminister des Besatzungsregimes, an Premierminister Netanjahu gerichtet: „Die einzige Antwort auf die Anerkennung des Staates Palästina ist die Erklärung der Souveränität über das Westjordanland und die Streichung der dummen Idee eines Palästinenserstaates von der Tagesordnung für immer!“

Auf der anderen Seite sagte Yair Golan, der Führer der Demokratischen Partei des Besatzungsregimes: „Die Anerkennung des Staates Palästina ist ein politisches Versagen von Netanjahu und Smotrich und ein gefährlicher Schritt für Israels Sicherheit.“

Auch Naftali Bennett, der ehemalige Premierminister des Besatzungsregimes, behauptete in einem Interview mit Sky News als Reaktion auf die Entscheidung Großbritanniens, den Staat Palästina anzuerkennen: „Ich glaube, der Krieg hat zu lange gedauert, und wir hätten Hamas schon vor langer Zeit zerstören sollen.“

Er fügte hinzu: „Es besteht kein Zweifel, dass die Unterstützung für Israel sehr breit ist und niemand diese Position Großbritanniens akzeptiert, da sie darauf bestehen, dass Sie entweder unseren Bedingungen zustimmen oder wir den Staat Palästina anerkennen werden.“

Benny Gantz, der ehemalige Kriegsminister des Besatzungsregimes, behauptete ebenfalls: „Die Anerkennung des Staates Palästina stärkt die Hamas und die iranische Achse, wird den Krieg verlängern und die Chancen auf die Rückkehr der Gefangenen verringern.“

Eli Cohen, der Energieminister des Besatzungsregimes, behauptete: „Die Anerkennung des Staates Palästina ist eine Belohnung für Hamas für ihre Handlungen vom 7. Oktober. Hamas und der Iran werden ein solches Land dominieren, und das wird Zerstörung für alle Palästinenser bringen, wie es im Gazastreifen der Fall war.“

Er sagte: „Die heuchlerischen Aussagen der westlichen Führer werden nichts ändern, und wir werden niemals einen Palästinenserstaat akzeptieren, der die Sicherheit Israels bedroht.“

Yair Lapid, der Führer der Oppositionsbewegung des Besatzungsregimes, behauptete ebenfalls: „Die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien ist eine politische Katastrophe, ein falscher Schritt und eine Belohnung für den Terrorismus.“