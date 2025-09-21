Wie wurden die Drohungen von Katz gegen den Führer der Ansar Allah im Jemen zum Gespött?

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, machte Dr. Hizam al-Asad, einer der hochrangigen Führer der jemenitischen Ansar Allah-Bewegung, sich über die Drohungen von „Israel Katz“, dem Kriegsminister des zionistischen Regimes, lustig, Abdul-Malik al-Houthi, den Führer der Ansar Allah, zu ermorden und Sanaa zu besetzen.

In einem Interview mit Al Jazeera erklärte Hizam al-Asad, dass sich das zionistische Regime heute in einem Zustand der Schwäche und Niederlage befinde. Er fügte hinzu: „Der Jemen setzt seine Angriffe tief in den besetzten palästinensischen Gebieten fort, hindert die Schifffahrt der zionistischen Feindschiffe im Roten Meer und unterstützt weiterhin den Widerstand im Gazastreifen.“

Dieses Mitglied der Ansar Allah sagte als Antwort auf die Drohung des zionistischen Regimes, Sayyid Abdul-Malik al-Houthi zu ermorden und die Behauptung, dass die Flagge des Regimes bald in Sanaa gehisst werde, dass die Zionisten den Jemen nicht erreichen können, aber Jaffa, Haifa, Akko, Eilat, Be'er Sheva und andere besetzte palästinensische Gebiete näher an den jemenitischen Streitkräften sind und dort die Flagge Palästinas und die Flaggen der arabischen und islamischen Umma gehisst werden.

Der Kriegsminister des Besatzungsregimes drohte am Freitag in einer unverschämten Drohung gegen den Führer der Ansar Allah-Bewegung mit seiner Ermordung und behauptete: „Wir werden das Motto ‚Tod Israel‘ und ‚Fluch den Juden‘, das auf der Flagge der Huthis steht, durch die Flagge Israels ersetzen.“

Hizam al-Asad erklärte bezüglich der Antwort der Ansar Allah auf diese Drohungen: „Unsere Antwort auf die Drohungen der kriminellen Beamten des zionistischen Regimes wird eine praktische Antwort sein, die durch kontinuierliche Operationen zur Unterstützung von Gaza und als Reaktion auf die zionistischen Aggressionen gegen den Jemen durchgeführt wird.“

Er betonte: „Was kommt, wird für die Besatzer schlimmer und dunkler sein, und unsere Überraschungen sind groß, mächtig und zerstörerisch.“

Mohammad al-Maqaleh, ein ehemaliges Mitglied des Revolutionskomitees der Ansar Allah, sagte seinerseits, dass die Drohungen des Kriegsministers des Besatzungsregimes, Sanaa zu besetzen, eine klare Provokation gegen die Jemeniten sei und diese Drohungen auf dem Schlachtfeld beantwortet würden; selbst wenn diese Drohungen unrealistisch und unmöglich seien und ihr Ziel lediglich Einschüchterung sei.

Er erklärte: „Die Drohung, den Führer der Ansar Allah-Bewegung zu ermorden, wird uns niemals Angst machen, und letztendlich liegen Leben und Tod in Gottes Hand und nicht in der Hand der Zionisten. Aber diese Drohungen machen uns nur vorsichtiger und wachsamer.“

Dieser ehemalige Ansar Allah-Funktionär betonte: „Der Feind muss wissen, dass Abdul-Malik al-Houthi, als er die Konfrontation mit dem zionistischen Regime begann, sehr wohl wusste, dass der Preis hoch sein würde, und sich daher psychologisch und materiell vorbereitete und mit vollem Bewusstsein, Mut, Entschlossenheit und großer Verantwortung beschloss, dem Feind entgegenzutreten, unabhängig von jeglichen Opfern.“

Brigadegeneral Abed Mohammad al-Thawr, der stellvertretende Leiter der Abteilung für moralische Führung im jemenitischen Verteidigungsministerium, sagte seinerseits, dass die Drohungen des zionistischen Regimes und seiner Führer keine Auswirkungen auf sie hätten. Die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen in Sanaa seien sehr umfangreich, und das zionistische Regime sei nicht in der Lage gewesen, auch nur einen der jemenitischen Militärkommandeure zu erreichen, geschweige denn Sayyid Abdul-Malik al-Houthi.

Er fügte hinzu: „Die Sicherheits- und Geheimdienste arbeiten mit voller Kapazität, und Spionagezellen, die dem Feind viele Informationen lieferten, wurden verhaftet. Heute haben die Zionisten und Amerikaner ihre Augen im Jemen verloren, und es gibt kein Auge mehr, um ihnen Spionageinformationen zu liefern.“

Dieser jemenitische Militärfunktionär betonte: „Diese Drohungen des zionistischen Feindes kommen, nachdem die jemenitischen Streitkräfte schwere Raketen- und Drohnenangriffe gegen dieses Regime durchgeführt haben, wie der jüngste Drohnenangriff auf ein Hotel in Eilat. Die geografische Entfernung zwischen dem besetzten Palästina und dem Jemen beträgt mehr als 2000 Kilometer, was die Aufgabe für die Zionisten sehr schwierig macht.“

Er fuhr fort: „Die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Sayyid Abdul-Malik al-Houthi sind sehr präzise und streng, und niemand kann ihn erreichen. Die jemenitischen Streitkräfte bemühen sich mit aller Kraft, Effizienz und Ernsthaftigkeit, sensible Ziele tief in den besetzten palästinensischen Gebieten zu erreichen. Darüber hinaus haben wir neue Waffen, die eine erhebliche Lücke in den Reihen des Feindes geschaffen haben und ihn in Gefahr bringen, insbesondere da jeder gesehen hat, dass die Verteidigungssysteme der Zionisten nicht in der Lage waren, die jemenitischen Drohnen und Raketen abzufangen.“

Der erwähnte jemenitische Militärfunktionär erklärte: „Wir haben neue Arten von Angriffs- und Kamikaze-Drohnen und neue Raketen, um dem zionistischen Feind entgegenzutreten, die wir noch nicht enthüllt haben, und sie unterscheiden sich von der Hyperschallrakete Palestine-2 sowie von der fortschrittlichen Rakete, die mehrere Sprengköpfe trägt.“

Abschließend sagte er: „Diese neuen Waffen werden den Feind in einen Zustand der vollständigen Ohnmacht versetzen, insbesondere da es den jemenitischen Streitkräften gelungen ist, eine umfassende See- und Luftblockade gegen das zionistische Regime durchzusetzen.“