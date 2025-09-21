  1. Home
US- und saudi-arabische Außenminister beraten über Gaza, Syrien und Sudan.

21 September 2025 - 23:02
News ID: 1729611
Source: ABNA
Das US-Außenministerium meldete Beratungen zwischen dem Außenminister der USA und dem Außenminister Saudi-Arabiens bezüglich der Lage in Gaza, Syrien und Sudan.

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, gab das US-Außenministerium am Sonntag eine Erklärung über die Beratungen zwischen seinem Außenminister und dessen saudi-arabischem Amtskollegen heraus.

Das US-Außenministerium berichtete diesbezüglich: „Marco Rubio erklärte in einem Gespräch mit seinem saudischen Amtskollegen das Engagement der Vereinigten Staaten für die Sicherheit der Mitgliedsländer des Golf-Kooperationsrates!“

In der vom US-Außenministerium veröffentlichten Erklärung heißt es: „Rubio diskutierte mit seinem saudischen Amtskollegen die Situation in Gaza, Syrien und Sudan.“

