Führer der Ansar Allah im Jemen: Israel ist eine große Gefahr für die islamische Umma.

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al-Masirah beruft, sagte der Führer der Ansar Allah im Jemen, Abdul-Malik al-Houthi, in einer Rede zum Jahrestag der Revolution vom 21. September: „Wir danken Gott für den historischen und großen Sieg. Gott hat unserem Volk am 21. September Gnade erwiesen. Wir gratulieren dem gesamten lieben Volk des Jemen zu diesem Fest, insbesondere den Pionieren, die eine wesentliche Rolle bei diesem Sieg gespielt haben. Dies ist ein Sieg, den Gott unserem Volk geschenkt hat.“

Er fügte hinzu: „Die Revolution vom 21. September war eine große Errungenschaft, die Gott durch die Hände dieses Volkes verwirklicht hat. Diese Revolution hatte große und herausragende Merkmale. Die Revolution vom 21. September bedarf keiner falschen Medienpropaganda, sondern basiert auf Tatsachen, die so klar wie der Tag sind.“

Er betonte: „Das herausragende Merkmal dieser Revolution ist ihre Authentizität und ihre Befreiung von jeglicher externen Abhängigkeit. Die Revolution vom 21. September war eine authentische Revolution für das Volk des Jemen, die aus dem reinen Willen des jemenitischen Volkes hervorging und keine externe Rolle spielte.“

Der Führer der Ansar Allah im Jemen erklärte: „Die finanzielle Unterstützung des Jemen kam vom jemenitischen Volk, und die Hilfen flossen in die Zentren, in denen die Menschen aktiv waren. Das Vertrauen unseres Volkes in Gott, dann sein Einsatz, sein Opfer, seine Entschlossenheit und sein Bewusstsein für die Bedeutung dessen, was sie taten, waren ein klarer Punkt, den Gott zum Erfolg führte und der zu einem großen Ergebnis im Erreichen eines großen historischen Sieges führte.“

Er erklärte: „Die Revolution vom 21. September ist eine befreiende Revolution, die unser liebes Volk und unser Land vom Joch der Vormundschaft von Ausländern befreit hat. Der US-Botschafter in Sanaa stand über jedem Beamten, und alle Entscheidungen und Anweisungen kamen von ihm. Amerika mischte sich in alle inneren Angelegenheiten des Jemen ein, um seine Interessen durchzusetzen, während das Volk Schaden erlitt.“

Der Führer der Ansar Allah im Jemen betonte: „Die Souveränität und die Unabhängigkeit waren verloren, und die Herrscher waren von außen abhängig. Diese Herrscher hatten Amerika die Möglichkeit gegeben, sich in alle Angelegenheiten einzumischen. Unser liebes Volk hat diese große und befreiende Errungenschaft verwirklicht und die ausländischen Mächte, an deren Spitze Amerika steht, besiegt. Das erste Merkmal dieser Revolution war ihre Reinheit von jeglichem externen Einfluss. Am 21. September, mit der großen historischen Errungenschaft in der Hauptstadt Sanaa, wurden Sicherheit und Stabilität für alle geschaffen.“

Er fügte hinzu: „Diese Revolution hat Sicherheit und Vertrauen für alle Einwohner von Sanaa, unabhängig von ihrer Ausrichtung, geschaffen. Die Agenten Amerikas, Israels und regionaler Länder arbeiten nur daran, konfessionelle, regionale und ethnische Probleme zu schaffen. Alle Aktivitäten der Agenten Amerikas und Israels und ihre Medienkampagne zielen darauf ab, Zwietracht unter religiösen, konfessionellen und ethnischen Titeln zu schüren. Sie handeln nicht im Dienst des Landes.“

Der Führer der Ansar Allah im Jemen betonte: „Die Agenten Amerikas und Israels arbeiten mit aller Kraft daran, das soziale Gefüge unseres lieben Volkes zu zerstören. Sie versuchen, die Bindungen der Jemeniten zu kappen. Mit finanzieller Unterstützung einiger Golfstaaten, unter amerikanischer Aufsicht und israelischer Steuerung, verfolgen sie eine feindselige und gegen islamische Werte gerichtete Haltung. Sie haben eine Abneigung gegen das Volk des Jemen. Sie rufen zur Zwietracht und zum Hass auf. Wir haben die Bewegungen der Agenten Amerikas und Israels beobachtet, die darauf abzielen, Konflikte zwischen den Stämmen zu entfachen.“