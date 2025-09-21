Netanjahu: Ein Palästinenserstaat wird niemals gegründet werden.

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, behauptete der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, als Reaktion auf die Anerkennung des Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien: „Es wird niemals einen Palästinenserstaat geben, und die Antwort Israels auf diese Aktion wird nach meiner Rückkehr aus den USA bekannt gegeben.“

Er behauptete weiter: „Ich sage den Führern der Länder, die den Palästinenserstaat nach den Ereignissen vom 7. Oktober anerkannt haben, dass sie dem Terrorismus eine große Belohnung gegeben haben.“

Auf der anderen Seite behauptete Gideon Sa'ar, der Außenminister des Regimes: „Die meisten Länder der Welt haben den Palästinenserstaat bereits anerkannt, und das ist besonders nach den Ereignissen vom 7. Oktober falsch.“

Er behauptete: „Die Zukunft Israels wird nicht in Paris oder London entschieden, sondern in Jerusalem, und wir werden all jenen eine Antwort geben, die Israel, seine Sicherheit und seine Zukunft bedrohen. Wir haben einen sehr großen Verbündeten namens Amerika, der in diesem Kampf an unserer Seite steht.“