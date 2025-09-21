Spektakuläres Ende für die iranischen Ringer; Glänzende Leistung mit 8 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.

Laut der Nachrichtenagentur Abna fanden die Weltmeisterschaften im Griechisch-Römischen Ringen der Senioren vom 27. bis 30. Shahrivar in der Stadt Zagreb, Kroatien, statt. Am Ende der Wettkämpfe gewann das iranische Team Goldmedaillen durch Saeed Esmaeili (67 kg), Gholamreza Farrokhi (82 kg), Mohammad Hadi Saravi (87 kg) und Amin Mirzazadeh (130 kg). Silbermedaillen gingen an Payam Ahmadi (55 kg) und Alireza Mohmedi (87 kg). Bronzemedaillen sicherten sich Mohammad Mehdi Keshtkar (63 kg) und Seyyed Daniyal Sohrabi (67 kg).

In der Teamwertung erreichte der Iran mit 180 Punkten und einem Vorsprung von 91 Punkten auf den Zweitplatzierten souverän den ersten Platz. Nach dem Iran wurde Aserbaidschan mit 89 Punkten Zweiter und Usbekistan mit 72 Punkten Dritter.

Dieser Sieg ist historisch, da auch die nationale Freistil-Mannschaft bei denselben Wettkämpfen den Meistertitel errungen hat. Dies ist ein beispielloses Ereignis in der Geschichte des iranischen Ringens, dass sowohl die Freistil- als auch die Griechisch-Römisch-Mannschaft gleichzeitig bei den Weltmeisterschaften den Titel gewinnen.