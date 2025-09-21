Ihre feste Entschlossenheit und harte Arbeit haben die Nation erfreut und dem Land Ehre gemacht.

Laut der Nachrichtenagentur Abna gratulierte Seine Exzellenz Ayatollah Khamenei in einer Botschaft dem nationalen Ringer-Team zum Gewinn der Weltmeisterschaft und dankte „den Sportlern, Trainern und Managern“ dafür, dass sie die Nation erfreut und dem Land Ehre gemacht haben.

Der Text der Botschaft des Revolutionsführers lautet wie folgt: „Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen

Ich gratuliere den jungen Champions im griechisch-römischen Ringen. Ihre feste Entschlossenheit und harte Arbeit sowie die Ihrer Brüder im Freistilringen haben die Nation erfreut und dem Land Ehre gemacht. Ich bitte Gott um Erfolg und Sieg für Sie und lobe die Sportler, die Trainer und die Manager. Seyyed Ali Khamenei

Shahrivar 1404“

Die nationale Ringer-Mannschaft der Islamischen Republik Iran konnte nach 11 Jahren zum zweiten Mal souverän den Weltmeistertitel bei den Wettkämpfen in Zagreb 2025 erringen. Dies ist das erste Mal in der Sportgeschichte unseres Landes, dass die nationalen Mannschaften im Freistil- und Griechisch-Römisch-Ringen gleichzeitig bei den gleichen Meisterschaften den Weltmeistertitel gewinnen.