Flugunfall in Washington; 4 Soldaten getötet

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf Associated Press bezieht, sind vier Soldaten bei einem Absturz eines US-Armeehubschraubers des Typs „Black Hawk MH-60“ in der Nähe eines Militärstützpunktes im Bundesstaat Washington ums Leben gekommen.

Das Kommando für Spezialoperationen der US-Armee erklärte, dass der Hubschrauber während einer Trainingsmission westlich des Joint Base „Lewis-McChord“ abgestürzt ist. Die US-Militärbehörden sagen, dass die Untersuchung der Ursache des Vorfalls im Gange ist.

Der Nationale Wetterdienst der USA gab an, dass der Himmel zum Zeitpunkt des Vorfalls meist klar war und leichte Winde aus dem Süden wehten.