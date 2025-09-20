  1. Home
USA greifen drittes Boot in der Karibik an; Trump: 3 Schmuggler getötet

20 September 2025 - 20:06
News ID: 1729083
Source: ABNA
Der US-Präsident hat den dritten Angriff der Streitkräfte seines Landes auf ein Schiff in der Karibik angekündigt, das, wie er behauptete, Drogen transportierte.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna behauptete Donald Trump, der US-Präsident, dass die in der Karibik stationierten Streitkräfte seines Landes erneut ein Schiff, das Drogen transportierte, überfallen und dabei drei Personen getötet hätten.

Trump schrieb auf seinem sozialen Netzwerk „Truth Social“, dass „dieser tödliche direkte Angriff auf seinen Befehl hin im Zuständigkeitsbereich des U.S. Southern Command stattfand“; eine Region, die 31 Länder in Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik umfasst.

Er fügte hinzu: „Die Informationen bestätigten, dass das besagte Schiff Drogen schmuggelte und sie entlang einer bekannten Schmuggelroute transportierte, um Amerika zu vergiften. Bei diesem Angriff wurden drei Drogenhändler an Bord des Schiffes, das sich in internationalen Gewässern befand, getötet. Keiner der US-Soldaten wurde bei diesem Angriff verletzt.“

