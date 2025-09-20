USA greifen drittes Boot in der Karibik an; Trump: 3 Schmuggler getötet

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna behauptete Donald Trump, der US-Präsident, dass die in der Karibik stationierten Streitkräfte seines Landes erneut ein Schiff, das Drogen transportierte, überfallen und dabei drei Personen getötet hätten.

Trump schrieb auf seinem sozialen Netzwerk „Truth Social“, dass „dieser tödliche direkte Angriff auf seinen Befehl hin im Zuständigkeitsbereich des U.S. Southern Command stattfand“; eine Region, die 31 Länder in Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik umfasst.

Er fügte hinzu: „Die Informationen bestätigten, dass das besagte Schiff Drogen schmuggelte und sie entlang einer bekannten Schmuggelroute transportierte, um Amerika zu vergiften. Bei diesem Angriff wurden drei Drogenhändler an Bord des Schiffes, das sich in internationalen Gewässern befand, getötet. Keiner der US-Soldaten wurde bei diesem Angriff verletzt.“