Al-Hindi: Islamische Länder sollen sich nicht in leeren antisemistischen Parolen verlieren

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna hat Mohammad Al-Hindi, der stellvertretende Generalsekretär der Bewegung Islamischer Dschihad, in einem Artikel auf der Nachrichtenseite Al Jazeera, auf die schwache Haltung des Gipfels der arabischen und islamischen Länder in Bezug auf die regionalen Entwicklungen und die Aggressionen des zionistischen Regimes hingewiesen und geschrieben, dass das Verständnis der Gründe für den Zusammenbruch der Reaktion der islamischen Umma auf die Verbrechen nach dem „Sturm von Al-Aqsa“, die zwischen absoluter Passivität und Mittäterschaft mit den Zionisten schwankte, eine notwendige Voraussetzung sein könnte, um die Krise der Umma und die Geiselnahme der Politik ihrer Länder durch die US-Regierung zu überwinden.

Er betonte, dass man sich bei diesen Haltungen nicht auf verbale Verurteilungen beschränken sollte, damit die US-Politik nach dem Ende dieser Treffen so bleibt, wie sie ist.

Al-Hindi fügte hinzu, dass die „eine Umma“, von der wir sprechen, 57 verschiedene Länder umfasst, von denen einige unter internen Konflikten leiden, die von anderen islamischen Ländern verursacht wurden, und andere unter externen Kriegen.

Er wies darauf hin, dass die Bombardierung von Doha und die Entwicklungen davor und danach eine neue Warnung für die Anwesenden darstellten und sie vor eine schwierige Prüfung stellten, was beweist, dass sie entweder Schritte in Richtung einer echten Unabhängigkeit unternehmen oder in eine größere Abhängigkeit und Unterwerfung unter die Politik des zionistischen Regimes und der USA geraten müssen.

Dieses hochrangige Mitglied der Bewegung Islamischer Dschihad betonte, dass die Konvergenz mit dem zionistischen Regime, das der Urheber all dieser Verbrechen ist, oder die Fortsetzung der Normalisierung der Beziehungen unter diesen Bedingungen ein Dolchstoß in den Rücken Palästinas und Dohas ist und zur Zerstörung der islamischen Umma führt.

Der Beweis dafür ist, dass der zionistische Feind schnell, noch bevor die offiziellen Delegationen der Länder Doha verließen, eine große Bodenoffensive gegen Gaza startete, was ihre Missachtung und Respektlosigkeit gegenüber den islamischen Ländern zeigt.

Abschließend erklärte Al-Hindi, dass die natürliche Antwort auf diese zionistische Schändung und Arroganz und die Prahlerei über den Plan eines „Groß-Israel“ darin besteht, dass alle arabischen Führer ihre Positionen in Bezug auf die Partnerschaft und die Normalisierung der Beziehungen mit dem zionistischen Feind überdenken, anstatt sich in leeren Parolen zu verfangen.