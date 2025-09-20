Präsident des Arabischen Parlaments: Die internationale Gemeinschaft darf sich nicht auf die Beobachtung und Dokumentation von Verbrechen beschränken

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf Al-Ghad bezieht, begrüßte das Arabische Parlament die Ergebnisse des Berichts der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen, dass das zionistische Regime das Verbrechen des Völkermords an der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen begangen hat und dass diese Tat eine eklatante Verletzung des humanitären Völkerrechts und aller relevanten Konventionen und Resolutionen der Vereinten Nationen darstellt.

Mohammad bin Ahmad Al-Yamahi, der Präsident des Arabischen Parlaments, erklärte in einer Mitteilung: „Dieser Bericht ist eine neue und entschiedene Verurteilung der barbarischen Politik und Aktionen des Besatzungsregimes gegen das palästinensische Volk und zeigt das Ausmaß des menschlichen Leids der Bewohner von Gaza, insbesondere der Kinder, Frauen und älteren Menschen, als Folge der Belagerung, des Hungers und der andauernden Aggressionen dieses Regimes.“

Er betonte: „Die internationale Gemeinschaft steht nach der Veröffentlichung dieses Berichts vor einer echten Bewährungsprobe; denn es ist nicht mehr hinnehmbar, sich nur auf die Beobachtung und Dokumentation von Verbrechen zu beschränken, sondern es müssen ernsthafte und verbindliche Maßnahmen ergriffen werden, um diese Resolutionen umzusetzen, die Zwei-Staaten-Lösung zu verwirklichen und das Leid des palästinensischen Volkes zu beenden.“

Al-Yamahi forderte auch, die Führer des Besatzungsregimes als Kriegsverbrecher vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu stellen und die Politik der Straflosigkeit zu beenden, die sie zu weiteren Verbrechen ermutigt hat.

Al-Yamahi bekräftigte erneut die Forderung des Arabischen Parlaments nach sofortigen Maßnahmen zum Schutz des palästinensischen Volkes, zur Unterstützung seines legitimen Rechts auf Selbstbestimmung und zur Gründung eines unabhängigen und souveränen palästinensischen Staates, und bezeichnete dies als den einzig gerechten und dauerhaften Weg, um dem Leid des palästinensischen Volkes ein Ende zu setzen und die Besatzung zu beenden.