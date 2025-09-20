Qassam-Brigaden veröffentlichen Bild des jordanischen Märtyrers, der die Al-Karama-Operation durchgeführt hat

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf die Nachrichtenagentur Shihab bezieht, haben die Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, ein Bild des jordanischen Märtyrers veröffentlicht, der die Operation am Grenzübergang Al-Karama an der Grenze zwischen Jordanien und dem besetzten Palästina durchgeführt hat, und ihn als Helden und Sohn der treuen und mutigen Qaisi-Stämme bezeichnet.

Der Märtyrer Al-Qaisi tötete in dieser Woche zwei zionistische Soldaten, indem er am Al-Karama-Übergang auf sie schoss.