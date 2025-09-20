Zionistischer Soldat in Gaza-Stadt durch Scharfschützen des Widerstands verwundet

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf Al Jazeera bezieht, meldeten Medien des zionistischen Regimes die Verwundung eines weiteren Soldaten dieses Regimes im Norden von Gaza-Stadt.

Die Medien des zionistischen Regimes erklärten, dass mehrere verwundete Soldaten der Armee dieses Regimes aus Gaza mit einem Hubschrauber in die besetzten Gebiete verlegt wurden.

Auch das Armeeradio des zionistischen Regimes berichtete, dass ein Soldat der 401. Brigade der Armee dieses Regimes heute Morgen durch Schüsse in Gaza-Stadt verwundet wurde.

Dieser zionistische Soldat wurde von Scharfschützen des palästinensischen Widerstands im Stadtteil Sheikh Radwan verwundet, in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht und seine Familie wurde über seine Verletzung informiert.