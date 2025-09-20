Nach Berichten der Nachrichtenagentur Abna hat Russland wiederholt die Illegalität der Maßnahmen europäischer Länder zur Wiedereinführung ungerechter Sanktionen gegen Iran im Rahmen des angeblichen UN-Sicherheitsrates betont.

Am heutigen Samstag gab das russische Außenministerium eine Erklärung heraus, in der es heißt: Die russische Seite hat wiederholt auf den provokativen und illegalen Charakter der Handlungen der am JCPOA (Gemeinsamer umfassender Aktionsplan) beteiligten europäischen Länder und des unter ihrem Einfluss stehenden Vorsitzes Südkoreas im UN-Sicherheitsrat hingewiesen.

Das russische Außenministerium wies darauf hin, dass diese Abstimmung die Illegalität der „Snapback“-Versuche bestätigt und den politischen Weg ablehnt, der darauf abzielt, Druck auf Iran auszuüben.

Abschließend stellte das russische Außenministerium klar: Moskau betont die Notwendigkeit, den konstruktiven Dialog mit Iran fortzusetzen, und besteht auf der Einhaltung internationaler Normen und rechtlicher Verpflichtungen in den Beziehungen zur Islamischen Republik Iran.

Es ist zu erwähnen, dass der UN-Sicherheitsrat am Freitag einen Resolutionsentwurf zur dauerhaften Aufhebung der Sanktionen gegen Iran zur Abstimmung stellte, der jedoch nicht die erforderliche Unterstützung erhielt.

Russland, China, Pakistan und Algerien gehörten zu den Ländern, die für diesen Entwurf stimmten.

Dieses Treffen fand statt, nachdem die drei europäischen Länder Großbritannien, Frankreich und Deutschland am 28. August einen 30-tägigen Prozess zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen eingeleitet hatten.

Die europäische Troika behauptete, Teheran habe seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015, das den Erwerb von Atomwaffen durch Iran verhindern sollte, nicht eingehalten – eine Behauptung, die von den iranischen Behörden stets zurückgewiesen wurde.