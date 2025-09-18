Sanders: Israel hat in Gaza Völkermord begangen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf das zionistische Medium Times of Israel bezieht, beschrieb Bernie Sanders, ein prominenter unabhängiger US-Senator, die Aggression der zionistischen Besatzer gegen das unterdrückte Volk in Gaza als "Völkermord" an den Palästinensern.

Laut diesem Medium erklärte Sanders in einer Erklärung, nachdem die Opferzahlen des umfassenden Krieges der Zionisten gegen das unterdrückte Volk in Gaza veröffentlicht worden waren: "Die Absicht und das Ziel sind klar. Das Ergebnis ist unvermeidlich: Israel hat in Gaza Völkermord begangen."

Dieser prominente unabhängige US-Senator fügte hinzu: "Indem wir Israels Taten als Völkermord bezeichnen, müssen wir alle unsere Hebel nutzen, um einen sofortigen Waffenstillstand, eine massive Aufstockung der humanitären Hilfe mit UN-Unterstützung und erste Schritte zur Sicherung eines palästinensischen Staates zu fordern."

Dies geschieht, während die Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates kürzlich in einer Erklärung die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza ebenfalls als "Völkermord" bezeichnet hatte.