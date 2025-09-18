Saudi-Arabien und Pakistan unterzeichnen „Gemeinsames strategisches Verteidigungsabkommen“

Laut dem Bericht der SPA wurde dieses Abkommen im Rahmen der „historischen Partnerschaft“ zwischen Saudi-Arabien und Pakistan und unter Berücksichtigung der brüderlichen Bindungen, der islamischen Solidarität und auf der Grundlage gemeinsamer strategischer Interessen und der Verteidigungszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern geschlossen.

SPA erklärte: „Die Unterzeichnung dieses Abkommens erfolgte im Rahmen der Bemühungen beider Länder, ihre eigene Sicherheit zu stärken und Sicherheit und Frieden in der Region und in der Welt zu schaffen.“

Laut dem staatlichen saudischen Nachrichtenagenturbericht wurde dieses Abkommen mit dem Ziel unterzeichnet, die Aspekte der Verteidigungszusammenarbeit zwischen Riad und Islamabad zu entwickeln und die gemeinsame Abschreckung gegen jede mögliche Aggression zu stärken. SPA fügte hinzu: „Das Abkommen besagt, dass jeder Angriff auf eines der beiden Länder als ein Angriff auf beide angesehen wird.“