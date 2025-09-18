Al Jazeera: Nichtständige Mitglieder des Sicherheitsrates fordern einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna gab der katarische Sender Al Jazeera bekannt, dass informierte Quellen im UN-Sicherheitsrat mitgeteilt hätten, dass 10 nichtständige Mitgliedstaaten des Rates eine Abstimmung über einen Resolutionsentwurf gefordert haben, der die Notwendigkeit eines dauerhaften Waffenstillstands im Gazastreifen betont.

Dieser Schritt erfolgt, nachdem die Vereinten Nationen bereits vor fünf Tagen mit überwältigender Mehrheit für die Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates gestimmt hatten.

Am vergangenen Freitag (12. September) verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine historische Resolution, die die "New York Declaration" unterstützt, welche konkrete und irreversible Maßnahmen zur Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates fordert. Die von Frankreich und Saudi-Arabien eingebrachte Resolution wurde mit 142 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen angenommen.