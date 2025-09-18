Fidan berät sich mit saudischen und ägyptischen Amtskollegen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu führte Hakan Fidan, der türkische Außenminister, Telefongespräche mit Faisal bin Farhan, dem Außenminister Saudi-Arabiens, und Badr Abdel Aty, dem Außenminister Ägyptens.

Nach Angaben von Quellen im türkischen Außenministerium wurden bei diesen Konsultationen die jüngsten Entwicklungen in Gaza und die Vorbereitungen für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Palästina-Frage im Rahmen der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der kommenden Woche erörtert.