Iravani: Afghanistan muss bei der Ausrottung des Terrorismus unterstützt werden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte der Botschafter und Ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Thema "Lage in Afghanistan": "Afghanistan muss bei der Ergreifung umfassender Maßnahmen zur Ausrottung des Terrorismus, zur Auflösung aller terroristischen Gruppen und zur Verhinderung der Nutzung seines Territoriums gegen Nachbarn, die Region und darüber hinaus unterstützt werden."

Der Text der Rede von Amirsaeid Iravani lautet wie folgt:

Herr Präsident,

Die Islamische Republik Iran drückt dem Volk und den Behörden Afghanistans ihr tiefstes Mitgefühl und ihre Solidarität nach dem jüngsten verheerenden Erdbeben aus, das leider das Leben einer großen Zahl von Bürgern gefordert hat. In diesem Zusammenhang hat Iran sofort humanitäre Hilfe zur Unterstützung der Betroffenen entsandt und ist bereit, seine Hilfe fortzusetzen, um Afghanistan bei der Bewältigung der Folgen dieser Katastrophe zu helfen.

Wir nehmen den jüngsten Bericht des Generalsekretärs (S/2025/554) zur Kenntnis, der eine Aktualisierung der Situation in Afghanistan, einschließlich der politischen und humanitären Aktivitäten der Vereinten Nationen, liefert.

In Bezug auf den Bericht möchte ich die folgenden Punkte hervorheben:

Erstens betrachtet die Islamische Republik Iran als direkter Nachbar Afghanistans mit einer gemeinsamen Grenze von über 900 Kilometern und als Gastgeber von Millionen afghanischer Flüchtlinge seit Jahrzehnten Frieden, Stabilität und Entwicklung in Afghanistan als direkt mit ihrer nationalen Sicherheit und der Stabilität der weiteren Region verbunden. Dementsprechend ist Iran weiterhin aktiv mit den de facto Behörden Afghanistans durch bilaterale und regionale Initiativen im Austausch. Wir haben auch konstruktiv am Doha-Prozess unter der Aufsicht der Vereinten Nationen teilgenommen und eine aktive Rolle in seinen Arbeitsgruppen gespielt.

Zweitens muss die Zukunft Afghanistans von den Afghanen selbst gestaltet werden und ihnen gehören. Eine nachhaltige Lösung kann nur durch einen inklusiven politischen Prozess erreicht werden, der die ethnische und politische Vielfalt des Landes widerspiegelt, seine Souveränität respektiert und die Rechte aller Afghanen, insbesondere von Frauen und Mädchen, garantiert. Jede von außen auferlegte Lösung ist weder nachhaltig noch akzeptabel.

Drittens sind die de facto Behörden eine objektive Realität auf der afghanischen Bühne, und die internationale Gemeinschaft hat keine andere Wahl, als mit ihnen zusammenzuarbeiten. Eine konstruktive und praktische Zusammenarbeit ist unerlässlich, um die aktuellen humanitären und wirtschaftlichen Krisen zu bewältigen, die weiterhin die Stabilität der Region bedrohen. In diesem Zusammenhang betonen wir, dass humanitäre Hilfe niemals politisiert werden sollte. Sanktionen sollten nicht als politisches Druckmittel verwendet werden, um die wirtschaftliche Stabilität oder die Zusammenarbeit mit den de facto Behörden zu verhindern. Die im Ausland eingefrorenen afghanischen Vermögenswerte müssen bedingungslos freigegeben werden, um dem Volk zu dienen. Auch der Mechanismus zur Ausnahmegenehmigung vom Reiseverbot für bestimmte ausgewählte Mitglieder der Taliban darf nicht missbraucht oder politisch von den Ratsmitgliedern eingeschränkt genutzt werden. Eine vollständige Wiederherstellung dieses Mechanismus ist unerlässlich, da er ein wichtiges Instrument zur Stärkung des Dialogs und zur Förderung eines umfassenden und konstruktiven Ansatzes gegenüber der Lage in Afghanistan darstellt.

Viertens hat Iran seit Jahrzehnten eine unverhältnismäßige Last getragen und Millionen afghanische Flüchtlinge und Migranten aufgenommen, in vielen Fällen ohne ausreichende internationale Unterstützung. Diese humanitäre Verantwortung hat unserer Gesellschaft erhebliche Kosten auferlegt, Ressourcen und Infrastruktur stark belastet und komplexe Sicherheits- und grenzüberschreitende Herausforderungen geschaffen. Nach der Aggression des israelischen Regimes gegen Iran hat sich dieser Druck noch weiter verstärkt. Iran kann diese Last nicht allein weiter tragen und hatte daher keine andere Wahl, als die illegalen afghanischen Staatsbürger in ihr Land zurückzuführen. Es ist erwähnenswert, dass Iran während des Rückführungsprozesses aktiv mit den de facto Behörden zusammengearbeitet hat, um sichere und würdige Rückkehrbedingungen zu gewährleisten.

Herr Präsident,

Iran unterstützt nachdrücklich die Bildung eines unabhängigen, geeinten und friedliebenden Afghanistans, frei von Terrorismus, Konflikten und Drogen. Wir bekräftigen unser festes Engagement für ein stabiles und autarkes Afghanistan und werden weiterhin eng mit regionalen und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Afghanistan muss bei der Ergreifung umfassender Maßnahmen zur Ausrottung des Terrorismus, zur Auflösung aller terroristischen Gruppen ohne Ausnahmen und zur Verhinderung der Nutzung seines Territoriums gegen Nachbarn, die Region und darüber hinaus unterstützt werden.

Und schließlich, Herr Präsident,

Die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) spielt eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen des Landes, und wir bekräftigen unsere Unterstützung für ihr Mandat und seine wirksame Umsetzung.