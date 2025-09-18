Islami: Wiederaufnahme der Inspektionen ist an die Einführung von "Sondermaßnahmen" geknüpft

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte Mohammad Islami, Vizepräsident und Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, in einem schriftlichen Interview mit einem japanischen Medium zur aktuellen Sicherheitslage: "Dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass nukleare Anlagen unter Sicherungsmaßnahmen militärisch angegriffen wurden. Bevor die Inspektionen wieder normalisiert werden können, müssen besondere Maßnahmen ergriffen werden."

In einem Interview mit "Kyodo News" erklärte Islami, dass die aktuelle Lage des Landes unter der Bedrohung möglicher israelischer Angriffe "einer Kriegssituation ähnelt". Er fügte hinzu: "Das Vertrauen zwischen Iran und der Agentur muss wiederhergestellt werden. Die Bedrohungen durch unsere Feinde dauern an, und kein Land stellt seine Probleme über seine Souveränität und nationale Sicherheit."

Er verwies auf die Angriffe des zionistischen Regimes vom 13. Juni auf den Iran, die zum Märtyrertod von Militärkommandanten und Dutzenden von Atomwissenschaftlern führten, sowie auf die Bombardierung von drei wichtigen Standorten in Fordo, Natanz und Isfahan durch die USA und stellte klar: "Nach diesen Angriffen verabschiedete das iranische Parlament ein Gesetz, das die Zusammenarbeit mit der Agentur aussetzte und die Überwachungstätigkeiten praktisch einstellte."

Der Leiter der Atomenergieorganisation sagte auch, dass Iran und die Agentur nach mehreren Verhandlungsrunden am 9. September eine Einigung über die Schaffung neuer Sicherungsmechanismen im Rahmen der "Nachkriegsbedingungen" erzielt hätten.

Er betonte, dass Iran in dieser Zeit die eingeschränkten internen Inspektionen, unter anderem im Kernkraftwerk Buschehr, wieder aufgenommen habe, das Parlament jedoch weiterhin besorgt über "Informationslecks" sei, die Schwachstellen aufdecken könnten.

Islami kritisierte das politische Verhalten des Westens gegenüber dem Iran: "Westliche Länder nutzen die Agentur für ihre politischen Zwecke aus. Die USA haben sogar der Agentur gedroht, die Finanzierung zu kürzen, falls ihre Mitglieder eine Resolution zur Verurteilung Israels unterstützen."

Er nannte die fehlende Verurteilung der israelischen und amerikanischen Angriffe auf iranische Atomanlagen durch die Agentur einen "unverzeihlichen Fehler". In diesem Zusammenhang fügte Islami hinzu: "Diese Angelegenheit wird in die Geschichte eingehen. Es wird erwartet, dass Herr Grossi zumindest anerkennt, welche Probleme solche Angriffe für das nukleare Sicherheits- und Sicherungssystem verursachen."

Der Vizepräsident und Leiter der iranischen Atomenergieorganisation verteidigte auch das Recht Irans auf die friedliche Nutzung der Atomenergie im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags (NVV) und bemerkte: "Verpflichtungen im Zusammenhang mit Inspektionen sind nur dann sinnvoll, wenn sie mit der Achtung der Rechte einhergehen."