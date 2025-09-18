Generalmajor Musavi: Iran sieht Diplomatie und Verhandlungen als den besten Weg, Probleme zu lösen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna traf sich der russische Energieminister mit Generalmajor Musavi, dem Chef des Generalstabs der Streitkräfte, und führte Gespräche mit ihm.

Generalmajor Musavi betonte zu Beginn, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern Iran und Russland in verschiedenen Bereichen auf einem guten Weg des Wachstums und der Entwicklung befinden. Er sagte: "Angesichts der strengen westlichen Sanktionen gegen beide Länder, Iran und Russland, gibt es sehr große Potenziale, insbesondere im Wirtschaftsbereich, um das Niveau der Zusammenarbeit zu erhöhen, die Tag für Tag durch die Bildung und Entwicklung gemeinsamer Ausschüsse in verschiedenen Bereichen gestärkt werden kann."

Generalmajor Musavi verwies auf die sehr gute und feste Haltung Russlands bei den Vereinten Nationen und der Internationalen Atomenergie-Agentur bezüglich des Angriffs des zionistischen Regimes auf den Iran während des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges und fügte hinzu: "Die Islamische Republik Iran hat der Welt bewiesen, dass sie nie der Initiator eines Krieges war und den Weg der Diplomatie und Verhandlungen als den besten Weg zur Lösung von Problemen ansieht. Aber der böse und kriminelle Feind nutzte Verhandlungen als Deckmantel zur Täuschung und begann, den diplomatischen Weg zu verraten und einen aufgezwungenen Krieg gegen den Iran zu führen, auf den die Streitkräfte mit Macht und Stärke eine harte und vernichtende Antwort an Amerika und das zionistische Regime gaben."

Sergei Ziwiljew drückte ebenfalls sein Bedauern über den Verlust der iranischen Kommandeure und Wissenschaftler bei dem hinterhältigen Angriff Israels aus und sagte: "Ich stimme Ihrem Vorschlag voll und ganz zu, die entsprechenden Kommissionen zu stärken und zu entwickeln, um das Niveau der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen angesichts der Bedingungen der beiden Länder zu erhöhen, und die beiden Länder Iran und Russland sollten ihre wirtschaftliche und verteidigungspolitische Zusammenarbeit auf das höchste Niveau bringen."

342/