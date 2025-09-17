Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Associated Press, behauptete Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, heute, am Mittwoch, unter Wiederholung der von der westlich-hebräischen Achse gegen Teheran erhobenen Anschuldigungen, dass „das Fenster für eine diplomatische Lösung für das friedliche iranische Atomprogramm sich schnell schließt!“

In diesem Zusammenhang behauptete die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik: „Das Fenster für die Suche nach einer diplomatischen Lösung für das iranische Atomproblem schließt sich rapide. Teheran muss glaubwürdige Schritte unternehmen, um den Forderungen Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands (der europäischen Troika, Vertragspartner des Iran im Abkommen von 2015, bekannt als JCPOA) nachzukommen!“

Kaja Kallas, ohne auf die Nichterfüllung der Verpflichtungen der europäischen JCPOA-Parteien gegenüber dem Iran einzugehen, behauptete: „Dies bedeutet, eine vollständige Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation zu zeigen und Inspektionen aller Nuklearanlagen ohne Verzögerung zu ermöglichen!“

Dies geschah, nachdem sie bereits zuvor Behauptungen über das Ende der Zeit für Konsultationen zwischen Teheran und Brüssel aufgestellt hatte.

Es sei darauf hingewiesen, dass Teheran stets seine Bereitschaft zu gleichberechtigten Verhandlungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts erklärt hat; jedoch haben die USA und die zionistischen Besatzer in den letzten Monaten, inmitten der indirekten Verhandlungen zwischen Teheran und Washington, entgegen allen internationalen Normen, eine Aggression gegen den Iran verübt.