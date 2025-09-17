Türkei ist besorgt über einen möglichen israelischen Angriff nach der Operation in Katar

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-e Bayt (ABNA) – löste der israelische Angriff auf die katarische Hauptstadt Doha, der eine Reihe von Beamten der palästinensischen islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) ins Visier nahm, einen breiten Schock in der gesamten Region aus und schürte die Befürchtungen der Türkei vor einer starken Eskalation der Spannungen mit Tel Aviv.

Die französische Zeitung Le Monde berichtete, dass die Türkei, die eines der wichtigsten unterstützenden Länder der Hamas ist, sich in einer heiklen Lage befinde und befürchte, dass Israel versuchen könnte, einen ähnlichen Angriff auf türkischem Boden zu wiederholen, da sich dort eine Reihe von Hamas-Beamten aufhielten, die zwischen Doha und Ankara pendeln.

In einem Bericht aus Istanbul, verfasst von ihrem Korrespondenten Nicolas Bourcier, schrieb die Zeitung, dass der türkische Präsident „Recep Tayyip Erdoğan“ den Angriff auf Katar schnell und scharf verurteilt und ihn als eine eklatante Verletzung des Völkerrechts bezeichnete.

Erdoğan kontaktierte auch Scheich „Tamim bin Hamad Al Thani“, den Emir von Katar, um die volle Unterstützung der Türkei für Katar zu bekräftigen.

Türkische Sicherheitsbedenken

In diesem Zusammenhang wies „İzgi Akın“, ein Experte für türkische Angelegenheiten auf der Website Al-Monitor, darauf hin, dass einige Hamas-Mitglieder nach diesem Angriff wahrscheinlich längere Zeit in der Türkei verbringen werden; die Türkei ist das einzige NATO-Mitglied, das die Hamas nicht als terroristische Organisation betrachtet.

Le Monde sagt, als der israelische Premierminister „Benjamin Netanjahu“ und sein ehemaliger Verteidigungsminister „Yoav Gallant“, die beide vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werden, implizit erklärten, dass Hamas-Führer unabhängig von ihrem Aufenthaltsort legitime Ziele seien, mussten die türkischen Führer ihre Berechnungen überdenken.

„Ronen Bar“, der Leiter des israelischen internen Sicherheitsdienstes (Shabak), hatte Hamas-Mitglieder im Libanon, Katar und der Türkei gewarnt, und die Reaktion des türkischen Präsidenten war scharf. Erdoğan sagte, dass Israel einen hohen Preis zahlen werde, sollte ein solches Szenario eintreten.

Die Türkei hat eine beträchtliche Anzahl von Hamas-Beamten zu offiziellen Anlässen und auf hoher Ebene empfangen.

Eine Bedrohung, die über einen Vorfall hinausgeht

Le Monde schrieb, dass in Ankara der israelische Angriff auf Katar nicht als Einzelfall, sondern als direkte Bedrohung für einen strategischen Verbündeten angesehen wird, mit dem die Türkei in sensiblen regionalen Angelegenheiten von Palästina bis Syrien und Libyen zusammenarbeitet.

Beobachter sind der Ansicht, dass der israelische Angriff auf Doha ein heikler Moment in der Beziehung der Türkei zur Palästina-Frage und insbesondere zur Hamas ist; da die Nähe zur Hamas, obwohl sie in der Türkei beliebt ist, nun direkte Risiken für die nationale Sicherheit der Türkei birgt.

Angesichts der regionalen Entwicklungen und der Eskalation der militärischen Spannungen durch Israel haben Stimmen in Forschungszentren, die der türkischen Regierung nahestehen, eine ernsthafte Prüfung der Möglichkeit eines israelischen Angriffs gefordert und diesen als eine reale Bedrohung und nicht nur als eine ferne Möglichkeit betrachtet.