Drohnenangriff des zionistischen Regimes auf ein Auto im Osten des Libanon / 2 Personen getötet

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-e Bayt (ABNA) – berichtete der Korrespondent von „Al-Mayadeen“ im Süd-Libanon: „Eine israelische Drohne hat ein Auto im Osten des Landes angegriffen.“

„Al-Mayadeen“ meldete: „Der Drohnenangriff des zionistischen Regimes zielte auf das Viertel Al-Asira östlich der Stadt Baalbek im Osten des Landes.“

Die Medien fügten hinzu: „Bei diesem Drohnenangriff wurden 2 Personen getötet.“

Weitere Nachrichten und Informationen zu diesem Vorfall wurden bisher nicht veröffentlicht.