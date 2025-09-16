Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass das Land bereit sei, gemeinsam mit seinen internationalen Partnern Waffen zu produzieren und derzeit auf die Entscheidungen der USA bezüglich der Lieferung der Patriot-Luftabwehr und der Finanzierung des PURL-Plans warte.

Selenskyj sagte, dass die Drohnenfähigkeiten der Ukraine bereits ihre Wirkung gezeigt hätten: „Wir haben den USA angeboten, die erforderliche Anzahl von Systemen zu kaufen. Darüber hinaus liegt unser Vorschlag für Drohnen ebenfalls auf dem Tisch. Derzeit wurden mehr als 2 Milliarden Dollar in dieses Projekt investiert und weitere 1,5 Milliarden Dollar angekündigt. Wir warten auf diese Einnahmen und anschließend auf die Ausrüstung. Ein großer Teil hängt auch von unseren Partnern ab; wir haben gute Beziehungen zu Europa und warten auf Entscheidungen der USA, insbesondere in Bezug auf die Patriots, was eine sehr wichtige Angelegenheit ist.“

Der PURL-Plan oder die „Prioritätenliste für die Bedürfnisse der Ukraine“, die von den USA und der NATO ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine zu beschleunigen, um ihre Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Der ukrainische Präsident betonte, dass das Land „ernsthafte Vorschläge gemacht hat, nicht nur in die Produktion von Ausrüstung in der Ukraine zu investieren, sondern auch gemeinsame Industriekomplexe außerhalb des Landes zu errichten“. Er fügte hinzu: „Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Ukraine eine gemeinsame und moderne Waffenproduktionslinie mit mächtigen Ländern. Die Zusammenarbeit mit Europa hat an Fahrt gewonnen, und ein großer Teil davon hängt von den Entscheidungen Washingtons ab.“ Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal sagte zuvor, er habe in Kiew ein „wichtiges Treffen“ mit Andrius Kubilius, dem Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt der Europäischen Union, abgehalten und den Plan „Sicherheitsaktion für Europa/SAFE“ erörtert, dem sich bisher 19 Länder angeschlossen haben. Dieser Plan ist eine neue Initiative der Europäischen Union, die den Mitgliedern des Blocks zinsgünstige Darlehen in Höhe von 150 Milliarden Dollar zur Stärkung ihrer Verteidigungsfähigkeiten gewährt.