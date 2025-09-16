Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Associated Press wies US-Präsident Donald Trump den Axios-Bericht zurück und behauptete, er sei nicht über den Angriff und die Aggression des zionistischen Regimes gegen Katar in der vergangenen Woche informiert gewesen.

Trumps Behauptung kommt, nachdem die amerikanische Website Axios in einem Bericht schrieb, dass der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanyahu, Trump kurz vor Beginn der Operation in Doha gegen Hamas-Führer informiert hatte. Die Trump-Administration behauptete, dass „sie informiert wurde, als die Raketen bereits in der Luft waren, und Trump daher keine Gelegenheit hatte, sich dem Angriff zu widersetzen“. Axios zitierte jedoch israelische Beamte, die sagten, dass das Weiße Haus im Voraus informiert worden sei, selbst wenn man den Zeitplan des Angriffs als eng annehme.

Das zionistische Regime setzte seine terroristischen Aktionen in der Region am vergangenen Dienstag fort und führte einen Luftangriff auf die Residenz von Hamas-Führern in Katar durch, um diese zu eliminieren. Länder im Nahen Osten und darüber hinaus verurteilten diese Aggression weithin als eine Aktion, die zu einer Eskalation der Spannungen in einer Region führen könnte, die bereits am Rande des Abgrunds steht. Trump hatte zuvor behauptet, er habe sich nicht in die Entscheidung Israels eingemischt, Katar anzugreifen. Gestern, auf die Frage, ob Netanyahu ihn vor dem Angriff direkt gewarnt habe, behauptete er: „Nein, nein. Sie haben nicht gewarnt.“

Nach dem Axios-Bericht wiederholte das Büro von Netanyahu die Erklärung, die es nach dem Angriff auf Katar veröffentlicht hatte, und behauptete, der Angriff sei „eine völlig unabhängige israelische Operation“ gewesen.

Washington gilt als Verbündeter sowohl Katars als auch Israels. Doha hat eine Vermittlerrolle bei den Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen in Gaza gespielt. Seit dem 7. Oktober 2023 hat das zionistische Regime Zehntausende von Palästinensern, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, getötet und die Krise des Hungers und der Hungersnot in diesem Land verschärft. Zahlreiche Menschenrechtsforscher und Experten haben dieses Massaker als Völkermord eingestuft. Tel Aviv weist die Anschuldigungen des Völkermords zurück und hat die Aggressionen in Gaza nach der Hamas-Operation am 7. Oktober (Al-Aqsa-Flut) als „Selbstverteidigung“ bezeichnet. Seitdem hat die Armee des zionistischen Regimes neben Katar auch den Libanon, Syrien, den Iran und den Jemen angegriffen!