Warnung vor der Möglichkeit eines Krieges zwischen Kairo und Tel Aviv

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Today warnte Tal Ortan, ein Militärexperte des zionistischen Regimes und ehemaliger Offizier des militärischen Geheimdienstes dieses Regimes, dass die Geheimdienste Tel Avivs Ägypten im Auge behalten sollten, da das Land sich auf einen Krieg mit dem zionistischen Regime vorbereitet.

Die zionistische Zeitung „Israel Hayom“ berichtete ebenfalls, dass die Beziehungen zwischen Kairo und Tel Aviv auf politischer Ebene einen Tiefpunkt erreicht hätten und die Friedens- und Normalisierungsabkommen, in die große Hoffnungen gesetzt wurden, ihre Wirkung verlieren.

Die Schlagzeilen der hebräischen Zeitungen in den letzten Tagen waren ebenfalls der militärischen Stärkung Ägyptens und seiner Kriegsbereitschaft gewidmet, die sich in der Abhaltung großer Manöver mit den USA, Russland und China manifestiert.