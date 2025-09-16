Die Zeitung Al-Binaa: Tel Aviv strebt einen Bürgerkrieg im Libanon an

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb die libanesische Zeitung Al-Binaa unter Berufung auf Äußerungen des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa, dass das zionistische Regime den Libanon in einen Bürgerkrieg stürzen wolle, und zitierte informierte Quellen, dass dies das Ausmaß der jahrzehntelangen Verschwörung des zionistischen Regimes gegen den Libanon, seine Sicherheit, Stabilität und Wirtschaft zeige.

Die Zeitung fügt hinzu, dass es in der gegenwärtigen Zeit notwendig sei, dass sich die Libanesen, einschließlich der Regierung, der drei Präsidenten, der Armee, des Volkes und des Widerstands, in einer einzigen Reihe gegen die zionistisch-amerikanischen Projekte stellen, die die Sicherheit, Stabilität, den Reichtum und die Existenz des Libanon zum Ziel haben.

Der Bericht fügt hinzu, dass die Regierung die Frage der Waffen des Widerstands mit Klugheit, Weisheit und vollem Patriotismus behandeln sollte und in diesem Zusammenhang die Fragen des Schutzes des Libanon vor zionistischen Aggressionen, der Befreiung der besetzten Gebiete, der Rückkehr der Gefangenen und der Konfrontation mit dem zionistischen Projekt der Besetzung des Südlibanon und der täglichen Morde berücksichtigen sollte.

Dem Bericht zufolge muss die libanesische Regierung vor der Falle auf der Hut sein, die der Feind mit amerikanischem und saudischem Druck durch die Schaffung von Zwietracht zwischen den Libanesen zu schaffen versucht und das Land in eine interne Zwietracht verwickeln will, die Israel anstrebt.

Libanesische Quellen forderten die Regierung und den Außenminister des Landes auf, die Aggression des zionistischen Regimes gegen Katar und die Resolutionen des arabisch-islamischen Gipfels zu nutzen, indem sie die diplomatischen Bemühungen verstärken, um das zionistische Regime zum vollständigen Rückzug aus dem Süden, zur Beendigung der Aggression und zur Rückgabe der Gefangenen zu drängen.