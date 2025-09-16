Sanktionen der USA gegen „Mahmud Abbas“; wie die Kompromissbereiten isoliert wurden?

Nachrichtenagentur Abna, internationale Abteilung: Der US-Außenminister Marco Rubio beschloss, die Visa für Mitglieder der Palästinensischen Autonomiebehörde vor der UN-Generalversammlung in New York zu annullieren. Aus der Erklärung des US-Außenministeriums geht hervor, dass die Nichtverurteilung der Operation vom 7. Oktober und die Tatsache, dass sie nicht als terroristischer Akt eingestuft wurde, die Entscheidung von Rubio beeinflusst hat.

In einem Teil ihrer Erklärung forderte das US-Außenministerium die Palästinensische Autonomiebehörde und die Palästinensische Befreiungsorganisation auf, die internationalen rechtlichen Schritte, einschließlich der Anrufung des Internationalen Strafgerichtshofs gegen das zionistische Regime, einzustellen. Marco Rubio behauptete auch, dass die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Bemühungen um eine einseitige Anerkennung des Staates Palästina einstellen sollte.

Mit der Verhängung von Sanktionen gegen Mitglieder der Palästinensischen Autonomiebehörde hat Trump gezeigt, dass er einen jüdischen Staat im besetzten Palästina anstrebt und nicht eine „Zwei-Staaten-Lösung“ und einen unabhängigen palästinensischen Staat. Die Entscheidung des US-Außenministeriums, Mahmud Abbas die Einreise in die USA zur Teilnahme an der UN-Generalversammlung zu verbieten, könnte auch die Flammen der Differenzen zwischen den arabischen Verbündeten der Vereinigten Staaten und dem zionistischen Regime anfachen; denn die Zwei-Staaten-Lösung und die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates sind für die arabischen Länder, die eine Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime anstreben, wichtig.

Mit dieser Entscheidung, d.h. der Verhängung von Sanktionen gegen Mitglieder der Palästinensischen Autonomiebehörde, gab das US-Außenministerium offiziell bekannt, dass die Regierung von Donald Trump die Zwei-Staaten-Lösung und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates ablehnt; obwohl die Zwei-Staaten-Lösung seit 1991 von George Bush Senior im US-Kongress genehmigt und auf der Madrider Konferenz vorgestellt wurde.

Das Oslo-Abkommen war das erste Ergebnis dieses Plans, wonach zwei Staaten, ein palästinensischer und ein jüdischer, auf dem Land Palästinas gegründet werden sollten. Bill Clinton verfolgte diesen Plan auch bis 2000 in „Camp David II“. Nach Clinton wurde die Zwei-Staaten-Lösung bis 2010 von den Regierungen der Vereinigten Staaten, zuletzt von der Regierung von Barack Obama, weiterverfolgt. Nun hat Trump mit der Verhängung von Sanktionen gegen Mitglieder der Palästinensischen Autonomiebehörde gezeigt, dass er einen jüdischen Staat im besetzten Palästina anstrebt.

Dieser Schritt des US-Außenministeriums ist eine versteckte Konfrontation mit den europäischen Ländern, die den unabhängigen Staat Palästina anerkennen wollten. Trump hat die Zwei-Staaten-Lösung im Rahmen des „Jahrhundert-Deals“ aufgegeben, was zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Demokraten und Republikanern in den Vereinigten Staaten geführt hat. Obwohl Joe Biden im Bereich der Zwei-Staaten-Lösung nichts unternahm, bestand er weiterhin auf Verhandlungen zwischen Mahmud Abbas und Netanyahu. Er versuchte, das palästinensische Konsulat in der Stadt Jerusalem wieder zu eröffnen, was von den Zionisten scharf bekämpft wurde.

Auf der Grundlage der Entscheidung des US-Außenministeriums, Mahmud Abbas und palästinensische Diplomaten zu sanktionieren, werden die Vereinigten Staaten die Palästinenser in Palästina nicht als rechtmäßige Eigentümer des Landes betrachten. Die Annexion des Westjordanlandes an die besetzten Gebiete wird zu einer normalen und natürlichen Sache werden. Die Maßnahmen zur Annexion des Westjordanlandes und zur Vertreibung der Bevölkerung aus dem Gazastreifen werden zunehmen.