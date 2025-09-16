Welle von schweren Angriffen auf die Stadt Gaza; 37 Angriffe in nur 20 Minuten

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sputnik gab die Zeitung Yedioth Ahronoth zu, dass das zionistische Regime in der vergangenen Nacht innerhalb von nur 20 Minuten 37 Luftangriffe auf Wohngebiete der Stadt Gaza verübt hat. Das palästinensische Fernsehen berichtete, dass die Luftangriffe des zionistischen Regimes zeitgleich mit den Artillerieangriffen dieses Regimes auf den Nordwesten der Stadt Gaza stattfanden.

Lokale Medien berichteten, dass die Stadt Gaza in der vergangenen Nacht die heftigsten Angriffe der zionistischen Besatzer erlebte und eine große Anzahl von Hochhäusern in diesem Gebiet dem Erdboden gleichgemacht wurde.