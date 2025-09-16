Iraks Vorschlag für ein Treffen zwischen Iran und arabischen Ländern in New York

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Asharq gab das irakische Außenministerium am Sonntag bekannt, dass Außenminister Fuad Hussein während eines Treffens mit dem Außenminister unseres Landes, Sayyid Abbas Araghchi, vorgeschlagen habe, ein gemeinsames Treffen zwischen den arabischen Golfstaaten, dem Irak und dem Iran am Rande der Sitzungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen abzuhalten, um die regionalen Dialoge und die Koordination zu stärken.

Das Treffen der Außenminister des Irak und des Iran fand am Rande des gestrigen Treffens der Außenminister der arabischen und islamischen Länder statt, um den Weg für den heutigen außerordentlichen Gipfel in Katar zu ebnen.

In der Erklärung des irakischen Außenministeriums heißt es, dass die beiden Seiten Möglichkeiten zur Stärkung der gemeinsamen Beziehungen zwischen Teheran und Bagdad sowie die jüngsten Entwicklungen in der Region und der Welt erörtert hätten.

Es wurde auch bekannt gegeben, dass die Außenminister des Irak und des Iran die Bedeutung der territorialen Integrität Syriens im Lichte der Aggressionen des zionistischen Regimes betonten.