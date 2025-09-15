Israelische Risikokapitalfinanzierung in den besetzten Gebieten erreicht einen neuen Tiefstand; die Hälfte des Marktes leert sich

Laut ParsToday unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Fars steht die Risikokapitalfinanzierung in Israel im Jahr 2025 vor einer ihrer schwersten Krisen. Neuen Berichten zufolge wurden bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025 lediglich 260 Millionen Dollar an Kapital aufgebracht, was einem Rückgang von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Laut einem Bericht der Forschungs- und Anwaltsfirmen IVC, Gornitzky und KPMG, der in der hebräischsprachigen Zeitung Globes veröffentlicht wurde, ist die Mittelbeschaffungsrate israelischer Risikokapitalfonds im Vergleich zu 2024 um 40 Prozent gesunken. Ausländische Fonds reduzieren auch derweil ihre Investitionen in Israel.

Seit Jahresbeginn haben 12 israelische Risikokapitalfonds lediglich 260 Millionen US-Dollar eingesammelt. Wenn diese niedrige Fundraising-Rate bis Ende 2025 anhält, werden in diesem Jahr 40 Prozent weniger Mittel eingesammelt als die 1,27 Milliarden US-Dollar, die 2024 eingesammelt wurden. Da die Fundraising-Rate so niedrig ist, stehen nach Abzug der Verwaltungsgebühren und -kosten vom im Jahr 2025 eingesammelten Betrag noch etwa 208 Millionen US-Dollar für Investitionen zur Verfügung.

9 der 12 israelischen Fonds, die in dieser schwierigen Zeit Kapital beschaffen konnten, sind neue Risikokapitalfonds, die seit 2024 gegründet wurden. Im optimistischsten Szenario schätzen die Autoren des Berichts von IVC, Gornitzky und KPMG, dass bis 2025 maximal 350 Millionen US-Dollar eingesammelt werden. Ein Vergleich mit Boomjahren wie 2021 oder 2022, als israelische Risikokapitalfonds im Durchschnitt riesige Summen von über 6 Milliarden Dollar pro Jahr einsammelten, ist schwierig. Selbst im Vergleich zu bescheideneren Jahren ist dies jedoch ein dramatischer Rückgang. Im Jahr 2016 sammelten israelische Fonds 1,98 Milliarden US-Dollar ein und im vergangenen Jahr, während des Krieges, waren es 1,27 Milliarden US-Dollar.

Überraschenderweise sind zwei israelische Fonds, die derzeit jeweils mehr als 100 Millionen Dollar aufbringen wollen, relativ unbekannt: Dies sind Aaron Applbaums Kinetica-Fonds, der 150 Millionen Dollar anstrebt, sowie Yoav Rosenbergs, Dorit Dors und Maya Netzers Cubit-Fonds, der 100 Millionen Dollar anstrebt. Diese Bemühungen zur Mittelbeschaffung sind im Gange. Der Risikokapitalfonds Red Dot, der im Juli des vergangenen Jahres eine Mittelbeschaffung von 320 Millionen Dollar angekündigt hatte, hat dem Bericht zufolge das gesamte Kapital im vergangenen Jahr aufgebracht. Darüber hinaus befindet sich keiner der großen israelischen Fonds – Pitango, Viola, Vertex oder StageOne – in der Phase der Mittelbeschaffung. Im Jahr 2024 haben nur fünf Fonds die 100-Millionen-Dollar-Schwelle überschritten: Picture Capital (112 Millionen Dollar), gegründet von israelischen Cybersicherheitsmanagern, Gil Dibners Angular Ventures (125 Millionen Dollar), von London aus verwaltet, der Spielefonds V Games (142 Millionen Dollar), Vintages fünfter Wachstumsfonds (200 Millionen Dollar) und Red Dots dritter Fonds (320 Millionen Dollar).

Der Bericht von IVC, Gornitzky und KPMG ergab, dass sich derzeit 31 israelische Fonds in verschiedenen Phasen der Kapitalbeschaffung befinden. Insgesamt beläuft sich das benötigte Kapital auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Erfolgsquote sinkt jedoch. So ist der Anteil der Fonds, die ihr Ziel erreichen, seit 2018, als 87 Prozent der Fonds ihr Ziel erreichten, stetig gesunken. Im Jahr 2023 waren es nur noch 45 Prozent, im vergangenen Jahr nur noch 29 Prozent.

„Der israelische Markt konvergiert. Der Rückgang des für Investitionen verfügbaren Kapitals zwingt die Fonds zu einer sorgfältigen Auswahl. Der Rest sind Neuinvestitionen“, sagt Dina Pasca-Raz, Technologiechefin bei KPMG Israel. „Gleichzeitig werden auch ausländische Investoren selektiver. Ihr Anteil an den Gesamtinvestitionen ist auf 49 Prozent gesunken. Aufgrund ihrer Beteiligung in späteren Phasen ist auch das durchschnittliche Ticket höher: 2,4 Millionen Dollar im Median, verglichen mit 1,3 Millionen Dollar bei israelischen Investoren. Das Ergebnis ist ein bipolarer Markt, in dem es KI- und Cybersicherheitsunternehmen gelingt, riesige Summen aufzubringen, während Sektoren, die eine langfristige Entwicklung erfordern – wie etwa Cleantech und Biowissenschaften – an den Rand gedrängt werden.“

Pasca-Raz fügt hinzu: „Bei jüngeren Unternehmen spielt sich ein echtes Drama ab: Vielversprechende Start-ups, die erst vor sechs Monaten bis einem Jahr gegründet wurden – insbesondere solche, die im Kern der KI angesiedelt sind –, schaffen es relativ leicht, Kapital zu beschaffen. Im Gegensatz dazu haben Unternehmen, die vor zwei bis drei Jahren gegründet wurden und bereits über ein etabliertes Produkt sowie erste Einnahmen von zahlenden Kunden verfügen, Schwierigkeiten, Series-A-Runden zu finanzieren. Es scheint, als wecke generative KI ein Maß an Erwartungen, das bis vor zwei oder drei Jahren undenkbar war.“

Der Globes-Bericht kommt zu dem Schluss, dass das Investitionsökosystem in den besetzten Gebieten an Dynamik verloren hat. Kapitalstagnation, erhöhte politische Risiken und schwindendes Vertrauen sind die Gründe, warum sich in- und ausländische Investoren vom zionistischen Markt zurückziehen. Die israelische Technologiebranche sieht sich nun mit Ambitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie einer Krise des Misstrauens gegenüber Investitionen konfrontiert – eine Krise, deren Überwindung Jahre dauern könnte.

342/