Nachrichten| Iranische Studenten sind bereit, arabischen Jugendlichen im Kampf gegen Israel zu helfen; Trump: Europäer reden nur

Eine Gruppe iranischer Studenten schrieb am Sonntag einen Brief an die Jugend arabischer Länder. Darin bezog sie sich auf den Angriff des zionistischen Regimes auf katarischen Boden und erklärte: „Es gibt keine andere Lösung als Widerstand und Kampf gegen dieses verbrecherische Regime. Wir sind bereit, unsere technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse, ohne jegliche Erwartungen, mit unseren arabischen Geschwistern zu teilen.“ Laut ParsToday heißt es in dem Brief außerdem: „Wir und unsere pakistanischen Brüder sind bereit, euch kostenlos Raketen-, Atom-, Satelliten-, biologische und sonstige strategische Kenntnisse zur Verfügung zu stellen, um die der Westen euch betteln lassen will.“

In dem Brief heißt es weiter: „Die Ereignisse der letzten 2 Jahre zeigen deutlich, dass Verhandlungen und Diplomatie nicht nur keine Lösung für diese Krisen darstellen, sondern auch Teil des Aggressionsplans des zionistischen Regimes und seines größten Unterstützers, der kriminellen USA, sind. Die jüngsten Erfahrungen haben bewiesen, dass jedes Mal, wenn von Verhandlungen die Rede war, ein Plan zur Intensivierung der Angriffe und Morde dahinter steckte."

Trump: Europa muss aufhören, Öl und Gas aus Russland zu kaufen

US-Präsident Donald Trump betonte in einer Erklärung am Sonntag, dass Europa seine Öl- und Gaskäufe von Russland beenden müsse. Er sagte: „Die Sanktionen, die die europäischen Länder gegen Russland verhängen, reichen nicht aus, denn sie reden nur und tun nichts. Sie sollten die Sanktionen einhalten, die sie gegen Moskau verhängt haben.“

Le Pen: Vorgezogene Neuwahlen sind die einzige Lösung für die französische Krise

Marine Le Pen, die Fraktionsvorsitzende des französischen Rassemblement National, forderte in einer Erklärung die Auflösung der französischen Nationalversammlung und sagte: „Die Abhaltung vorgezogener Wahlen ist die einzige Lösung für die französische Krise.“

Spanien: Israel sollte an keinen Sport- oder Kulturveranstaltungen teilnehmen

Die spanische Vize-Premierministerin Yolanda Díaz hat am Sonntag ihre klare Unterstützung für die Demonstrationen der Bürger des Landes zugunsten Palästinas zum Ausdruck gebracht, die zur Absage der letzten Etappe des Radrennens Vuelta a España geführt hatten. In Madrid sagte sie: „Die spanische Gesellschaft lehnt die Normalisierung des Völkermords in Gaza in Form von Sport- und Kulturveranstaltungen ab, und Israel sollte die Teilnahme an solchen Veranstaltungen untersagt werden.“

Internationaler Gipfel zur Unterstützung Irans, Venezuelas und Palästinas in Brasilien

Auf Initiative und Einladung der „Front gegen den Imperialismus“ in Brasilien fand eine wichtige Versammlung mit breiter Beteiligung von Vertretern von mehr als 50 politischen Parteien und Nichtregierungsorganisationen ( NGOs) aus Brasilien, Venezuela, Chile und Kuba, am Sonntag an der Akademie der Wissenschaften von São Paulo statt. Das Treffen, das mit der Würdigung der iranischen Märtyrer des von Israel aufgezwungenen Krieges gegen Iran begann, untersuchte und verurteilte die aggressive Politik und die einseitigen Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran, Venezuela, den Jemen und Kuba und unterstützte den Kampf des palästinensischen und des libanesischen Volkes.

Jemenitischer Drohnenangriff auf besetzte Gebiete

Brigadegeneral Yahya Saree, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, erklärte, die Luftwaffe des Landes habe mit 4 Drohnen Ziele in den besetzten palästinensischen Gebieten angegriffen. 3 der Drohnen zielten auf den Flughafen Ramon in der Region Umm al-Rashrash, die 4. Drohne traf ein militärisches Ziel in der Negev-Region im besetzten Palästina.

Lazzarini: Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza

Philippe Lazzarini, der Leiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), teilte am Sonntag in einer Erklärung mit, es gebe derzeit keinen sicheren Ort in Gaza und die Luftangriffe würden immer intensiver. Er sagte: „Immer mehr Bewohner sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und in unbekannte Gebiete zu fliehen.“