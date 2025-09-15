Was verfolgt Netanjahu mit der Bezeichnung „jüdisch-christliche Zivilisation“?

Netanjahu hat diesen Begriff bereits mehrfach verwendet. So behauptete er im vergangenen April, die iranische Regierung ziele auf die jüdisch-christliche Zivilisation ab. Als die Kritik europäischer Länder an Israel aufgrund des anhaltenden Völkermords im Gazastreifen zunahm, erklärte Netanjahu vor nicht allzu langer Zeit, er kämpfe im Namen westlicher Länder und appelliere an diese, Israel zu unterstützen, anstatt es zu kritisieren.

Kirk sei ermordet worden, „weil er die Wahrheit gesagt und die Freiheit verteidigt hat”. Auf X schrieb Netanjahu, Kirk sei ein „mutiger Freund Israels“ gewesen, der Lügen bekämpft und sich für die jüdisch-christliche Zivilisation eingesetzt habe.

Warum versucht Netanjahu, den Titel der jüdisch-christlichen Zivilisation auszunutzen?

Netanjahu verwendet den Begriff „jüdisch-christliche Zivilisation“, um einen Krieg gegen islamische Länder und sogar einen Völkermord im Gazastreifen zu rechtfertigen. Einige Mitglieder von Netanjahus Kabinett, darunter der israelische Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, sowie einige Knesset-Abgeordnete sind der Ansicht, dass der Krieg gegen den Gazastreifen, den Libanon, den Jemen, den Irak und Iran ein Krieg der Zivilisationen sei, der seine Wurzeln in der Religion habe. Auch der US-Außenminister Mark Rubio behauptete, Israel führe einen Krieg der Zivilisationen und Religionen gegen Iran. Mit diesen Behauptungen soll die Aufmerksamkeit von den politischen und sicherheitspolitischen Aspekten der aktuellen Kriege abgelenkt und eine Auseinandersetzung als Krieg der Religionen und Zivilisationen dargestellt werden.

Ein weiteres Ziel besteht darin, die Unterstützung der Evangelikalen in der amerikanischen Machtstruktur zu gewinnen. Denn auch Evangelikale glauben, dass Israels aktuelle Kriege religiöser und zivilisatorischer, nicht politischer Natur sind. Deshalb betonen sie ihre entschiedene und breite Unterstützung für Tel Aviv in diesen Kriegen.

Rev. John Hagee, Gründer und Präsident der Organisation Christians United for Israel (CUFI), erklärte: „Man kann nicht sagen: ‚Ich glaube an die Bibel‘, aber gleichzeitig Israel und das jüdische Volk nicht unterstützen.“ Tatsächlich ist eine Verbindung zwischen extremistischen Juden und Christen entstanden und Netanjahu versucht, diese für seine politischen und sicherheitspolitischen Zwecke auszunutzen.

Mit dem Begriff der jüdisch-christlichen Zivilisation versuchen Netanjahu und seine Anhänger, den Völkermord zu rechtfertigen und sich vom beispiellosen globalen Druck, insbesondere von der öffentlichen Meinung in der Welt, freizustellen. Die wahren Anhänger des Judentums und des Christentums sind jedoch der Ansicht, dass das Wesen der göttlichen Religionen frei von jeglichem unmenschlichen Verhalten ist. Aus diesem Grund haben sie die zivilisatorischen Ansprüche Netanjahus und seiner Anhänger nicht begrüßt. Im Gegenteil: Sie haben eine weltweite Welle der Abscheu und des Hasses gegenüber dem kindermordenden zionistischen Regime hervorgerufen, die immer stärker wird.

