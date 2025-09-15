Laut ParsToday findet am Sonntag und Montag in Doha ein Krisengipfel arabischer und islamischer Länder statt, um gemeinsam auf die jüngste israelische Aggression gegen Katar zu reagieren.

Dieser Krisengipfel findet vor dem Hintergrund einer äußerst sensiblen regionalen und internationalen Lage statt und gilt als wichtiger Wendepunkt – nicht nur in Bezug auf die Palästina-Frage, sondern auch auf die politische Entwicklung in der gesamten Region.

In diesem Zusammenhang betonen katarische Medienexperten, dass die Aggression des israelischen Regimes gegen Katar arabisch-nationalistische Gefühle wiederbelebt und die Prioritäten der Region verändert habe.

Einheit arabischer und islamischer Positionen

Ahmed Al-Rumaihi, der Generaldirektor der Qatar News Agency, sagte in diesem Zusammenhang, dass der internationale Rechtsweg die optimale und notwendige Option sei, um den fortwährenden Gesetzesverstößen der Besatzer – „Zionisten” – entgegenzutreten. An vorderster Front stünden dabei die dokumentierten Verbrechen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. Internationale Gerichte, allen voran der Internationale Gerichtshof, haben zahlreiche Verfahren eingeleitet, die das Ausmaß dieser Verbrechen bestätigen.

Al-Rumaihi fügte hinzu: „Die Welle der Verurteilung der brutalen Aggression des israelischen Regimes gegen Katar hat auf internationaler Ebene zunehmend an Dynamik gewonnen. Dies ist kein Zufall, sondern das Ergebnis des weltweiten Bewusstseins für das Ausmaß der Gesetzesverstöße des israelischen Kabinetts.“

Wiederbelebung nationalistischer Gefühle

Auch Jaber Al-Harami, Chefredakteur der katarischen Zeitung Al-Sharq, sagte, die Aggression des israelischen Regimes gegen Katar habe arabische nationalistische Gefühle in beispiellosem Maße wiederbelebt und die Überzeugung verstärkt, dass nicht nur Katar, sondern die gesamte Region das Ziel sei. Al-Harami betonte, dass das israelische Regime keine roten Linien anerkenne und sich nicht an Abkommen oder Verträge halte. Stattdessen verfolge es eine aggressive Politik ohne moralische Beobachtung.

In diesem Zusammenhang betonte auch der Anwalt Nasser Al-Adba: „Es ist an der Zeit, dass wir uns nicht mehr mit Verurteilungen und Slogans begnügen, sondern uns zu praktischen Schritten und wirksamen Entscheidungen bewegen.“

Al-Adba erklärte, der jüngste israelische Angriff auf Katar sei ein klarer Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen von 1968. Dieses legt den rechtlichen und regulatorischen Rahmen zum Schutz von Diplomaten und internationalen Vermittlern fest. Gesandte genossen im Laufe der Geschichte absolute Immunität und dies ist heute in internationalen Vorschriften verankert.

Er fügte hinzu: „Dementsprechend sollte die Reaktion nicht ausschließlich rechtlicher Natur sein, sondern auf breiten Koalitionen mit nicht-westlichen internationalen Mächten wie China, Russland und den BRICS-Mitgliedsstaaten basieren. Darüber hinaus sollte sie die weltweite öffentliche Meinung mobilisieren, um die Verstöße des zionistischen Regimes zu enthüllen.“

