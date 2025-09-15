X-Nutzer: "Hamas vertritt das palästinensische Volk"

Am Dienstag, dem 9. September 2025, drangen israelische Kampfflugzeuge in den katarischen Luftraum ein und bombardierten Ziele in der Hauptstadt Doha. Der Angriff erfolgte in der Nähe des Ortes, an dem sich eine hochrangige Hamas-Delegation unter der Leitung von Khalil al-Hayya zusammengefunden hatte. In diesem Zusammenhang unterstützten Nutzer des sozialen Netzwerks X die Hamas nach dem israelischen Angriff auf Katar.

Die X-Nutzerin Fatima schrieb: „Die Hamas verteidigt ihr Land Palästina und vertritt das Volk dieses Landes. Aber das Regime, das Palästina besetzt hält und mehr als 64.000 Menschen zu Märtyrern gemacht hat, ist ein Terrorist.“

Der X-Nutzer Ali Mardani schrieb gerichtet an die Zionisten: „Wenn Sie das Land seit etwa 80 Jahren besetzen, Völkermord und andere Verbrechen begehen, erwarten Sie dann von der Hamas, die das Volk von Gaza unterstützt und aus ihm hervorgegangen ist, dass sie Ihnen einen Blumenstrauß schenkt?! Aber niemand lässt sich mehr von Ihnen täuschen!”

Mukarama, eine weitere X-Nutzerin, schrieb, dass selbst die vollständige Besetzung des Gazastreifens keine Garantie für die Niederlage der Hamas sei, da diese Bewegung noch immer jenseits militärischer Überlegungen operiere.

Auf die Frage, warum sich die Hamas nicht Israel ergeben werde, sagte Atiyeh Bakhtiari: „Weil es hier nicht um eine Gruppe geht. Es geht hier um die Besetzung und Unterdrückung eines Volkes. Die Hamas wird sich nicht ergeben, weil sie nicht zulassen wird, dass das palästinensische Volk vernichtet wird.”

Ein X-Nutzer namens Majid schrieb mit Bezug auf das Versagen des zionistischen Regimes, seine Ziele zu erreichen – darunter die Vernichtung der Hamas im Gazastreifen –: „Das Regime kann weder Gaza besetzen noch die Hamas vernichten. Dieses Regime ist so in Aufruhr verstrickt, dass es nicht einmal seine Gefangenen befreien kann.“

Abu Imad al-Harasi schrieb: „Israel setzt seine Militärpolitik fort, die darauf abzielt, das palästinensische Volk durch Tötung und Ausrottung zu vernichten. Die internationale Gemeinschaft, insbesondere die arabischen Regime, müssen sofort handeln und die Hamas unterstützen, damit diese dem von den Besatzern entfesselten Völkermord ein Ende setzen kann.“

Maysa Rifaat schrieb ebenfalls, dass die Araber verpflichtet seien, Gaza zu verteidigen. Sie müssten die Hamas und Gaza verteidigen, um das Regime namens Israel loszuwerden.

Seyyed Ali Akbar Razavian bezeichnete die Hamas als diejenigen, die die israelischen Verbrechen und die ihres Verbündeten USA aufdecken, und schrieb:„Was der Welt die Augen für die Verbrechen Tel Avivs und Washingtons im Gazastreifen öffnete und diese beiden Verbündeten in der Welt in Schande brachte, war der Widerstand der Hamas an der Seite der Bevölkerung des Gazastreifens.“