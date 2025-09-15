Gedanken von Imam Khamenei: "Das zionistische Regime hat die Fähigkeiten der Widerstandsfront falsch eingeschätzt"

Todestag von Imam Khomeini (RA) sagte Ayatollah Khamenei, über die Widerstandsfront: "Das zionistische Regime hat sich verkalkuliert und die Fähigkeiten der großen Widerstandsfront falsch eingeschätzt. Heute gibt es in unserer Region eine große Front namens „Widerstandsfront“; diese Front verfügt über viele Fähigkeiten; das zionistische Regime hat diese Tatsache falsch verstanden, es hat einen Fehler gemacht. Das zionistische Regime hat sich selbst in eine Sackgasse gestürzt, aus der es eine Niederlage nach der anderen ernten wird, und mit Gottes Gnade und Kraft wird es keinen Ausweg mehr finden. Heute schmilzt das zionistische Regime vor den Augen der Weltbevölkerung allmählich dahin, es geht seinem Ende entgegen. In ihrer Propaganda reden sie anders, aber die Realität ist: Sie selbst wissen es, viele Politiker auf der Welt wissen es, viele Nationen haben es verstanden, und das palästinensische Volk hat es verstanden."

Das zionistische Regime ist nicht in der Lage, den Widerstandskräften die Stirn zu bieten

Imam Khamenei bemerkte vor Kurzem bei einem Treffen mit Ziad al-Nakhalah, dem Generalsekretär des Islamischen Dschihads in Palästina, und seiner ihn begleitenden Delegation: „Die Tatsache, dass das zionistische Regime mit all seiner militärischen Ausrüstung und der Unterstützung der unterdrückerischen Mächte der Welt palästinensische Frauen und Kinder tötet, zeigt, dass dieses Regime nicht in der Lage ist, den Widerstandskräften entgegenzutreten und sie zu besiegen. Mit Gottes Gnade werden Sie den endgültigen Sieg des Volkes von Gaza erleben.“

Alle muslimischen Völker müssen die Palästinenser unterstützen

Der Führer der Islamischen Revolution sagte bei einem Treffen mit verschiedenen Schichten des iranischen Volkes: „Was ist die Lösung für die Palästinafrage? Die Lösung ist mutiger Widerstand und Beharrlichkeit. Das palästinensische Volk, palästinensische Elemente und palästinensische Organisationen müssen durch ihren selbstlosen Dschihad dem zionistischen Feind und Amerika den Weg verengen; das ist der einzige Weg, und die gesamte islamische Welt muss ihnen dabei helfen; alle muslimischen Völker müssen die Palästinenser unterstützen und verteidigen; das ist die Lösung.“

Die Präsenz der Widerstandsfront in Westasien ist eines der wichtigsten Themen

In diesem Zusammenhang fügte Imam Khamenei in einer seiner Nowruz-Reden vor verschiedenen Schichten der iranischen Bevölkerung hinzu: „Diese Ereignisse in Gaza haben die Legitimität der Bildung einer Widerstandsfront gezeigt.“ Manche fragten: „Warum war diese Widerstandsfront in Westasien notwendig? Es zeigte sich, dass die Präsenz einer Widerstandsfront in dieser Region eine der wichtigsten Aufgaben ist; diese Widerstandsfront sollte täglich gestärkt werden. Es ist für die Menschen mit wachem Gewissen in dieser Region selbstverständlich, angesichts der seit über 70 Jahren andauernden zionistischen Unterdrückung nicht still zu sitzen, sondern über Widerstand nachzudenken. Die Bildung einer Widerstandsfront dient diesem Zweck: der anhaltenden und permanenten Unterdrückung des palästinensischen Volkes und seiner Unterstützer durch die zionistischen Verbrecher entgegenzutreten."