Ansarullah-Generalsekretär: Völkermord an Muslimen ist eine US-Mission

Laut ParsToday unter Berufung auf die Nachrichtenagentur IRIB sagte Seyyed Abdul-Malek Badreddin al-Houthi, Generalsekretär der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, in seiner wöchentlichen Rede: „Die Haltung der USA gegenüber dem zionistischen Regime ist eine ideologische Position, und dieses Land betrachtet die Umsetzung des zionistischen Projekts als seine Pflicht.“

Al-Houthi fügte hinzu: „Die brutale und gnadenlose Aggression des israelischen Regimes gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen und das Verbrechen des Jahrhunderts dauern seit mehr als 700 Tagen an. In dieser Zeit sind mehr als 20.000 Kinder und 12.500 Frauen ums Leben gekommen.“

Er fügte hinzu: „Der israelische Feind hat 2.700 Familien aus dem Bevölkerungsregister des Gazastreifens gestrichen. Der Feind begeht einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen, wobei er alle Mittel der Zerstörung einsetzt und ausnahmslos alle Gruppen ins Visier nimmt. Die palästinensische Bevölkerung wird durch Völkermord und Hungersnot ins Visier genommen.“

Der Generalsekretär der jemenitischen Ansarullah-Bewegung erklärte: „Alle bezeugen, dass der israelische Feind das Verbrechen begeht, zwei Millionen Menschen im Gazastreifen verhungern zu lassen – ein äußerst abscheuliches Verbrechen, das seinesgleichen sucht.“

Weiter sagte er: „Das zionistische Regime setzt amerikanische Bomben ein, um Häuser und Infrastruktur im Gazastreifen zu zerstören. Es zerstört Gebäude durch Explosionen und Abrisse sowie mit amerikanischen Bulldozern, die ihm jederzeit zur Verfügung stehen.“

