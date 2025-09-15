Araghchi: Iran steht an der Seite aller muslimischen Brüder und Schwestern

Abbas Araghchi ist nach Doha (Katar) gereist, um an einem Krisentreffen islamisch-arabischer Außenminister teilzunehmen.

Das Treffen der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, begann am Sonntag in Doha, der Hauptstadt Katars, in Anwesenheit des iranischen Außenministers, um die Frage der militärischen Aggressionen des israelischen Regimes gegen Katar zu erörtern. Das Krisentreffen fand auf Ersuchen Katars statt.

Es ist ein Auftakt für den Islamisch-Arabischen Gipfel, der am Montag stattfindet. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian wird an dem Gipfel teilnehmen.

