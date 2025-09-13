Über 110 al-Shabaab-Terroristen in Somalia getötet und verwundet

Laut der somalischen Nationalen Nachrichtenagentur, die sich auf die Nachrichtenagentur Abna beruft, sammelt die somalische Armee nach heftigen Zusammenstößen weiterhin die Leichen von al-Shabaab-Terroristen in der Umgebung der Stadt Sildir in der Region Galgaduud.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur versuchten die Terroristen, einen Überraschungsangriff auf die Stadt zu verüben, stießen jedoch auf heftigen Widerstand der Regierungstruppen.

Ahmed Moallim Fiqi, der somalische Verteidigungsminister, bestätigte den Medien des Landes, dass in diesem Kampf über 60 al-Shabaab-Terroristen getötet und mehr als 50 weitere verwundet wurden.

Die Armee nahm auch mehrere Gefangene zusammen mit ihren Waffen und militärischer Ausrüstung gefangen.