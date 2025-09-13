Spanischer Premierminister: Wir haben keine Atomwaffen, aber wir werden unsere Bemühungen zur Beendigung der Angriffe Israels nicht aufgeben

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) News Agency - Abna, erklärte der spanische Premierminister Pedro Sánchez unter Berufung auf die militärischen Einschränkungen seines Landes, dass Madrid nicht allein in der Lage sei, die israelischen Angriffe auf Gaza zu stoppen, aber gleichzeitig seine diplomatischen Bemühungen und die Verhängung neuer Sanktionen gegen das zionistische Regime nicht einstellen werde. Diese Maßnahmen führten zu einer Eskalation der diplomatischen Spannungen zwischen Spanien und Israel und zur Abberufung des spanischen Botschafters aus Tel Aviv.

In seiner jüngsten Rede sagte der spanische Premierminister Pedro Sánchez unter Betonung der begrenzten militärischen Fähigkeiten seines Landes: „Spanien hat keine Atomwaffen, keinen Flugzeugträger und keine riesigen Ölreserven. Wir können den Angriff Israels auf Gaza nicht allein stoppen, aber das bedeutet nicht, dass wir unsere Bemühungen aufgeben.“

Anschließend stellte er ein Paket von neun neuen Sanktionen gegen das zionistische Regime vor, die wie folgt lauten:

Ein vollständiges Verbot des Waffenhandels mit Israel.

Ein Verbot der Einfuhr von Waren aus illegalen israelischen Siedlungen.

Ein Verbot für Schiffe, die Treibstoff für die israelische Armee transportieren, in spanischen Häfen anzulegen.

Ein Verbot für israelische Militärflugzeuge, den spanischen Luftraum zu überfliegen.

Ein Einreiseverbot nach Spanien für Personen, die in Kriegsverbrechen in Gaza verwickelt sind.

Die Einschränkung konsularischer Dienstleistungen für Bewohner illegaler Siedlungen.

Eine Aufstockung der EU-Grenzschutztruppen am Grenzübergang Rafah.

Die Durchführung neuer landwirtschaftlicher und medizinischer Projekte für Palästinenser.

Eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung für die UNRWA (10 Millionen Euro) und die Zuweisung von 150 Millionen Euro für den humanitären Haushalt von Gaza.

Sánchez betonte, dass diese Maßnahmen „darauf abzielen, das Leid der Palästinenser zu lindern und den Druck auf die Regierung Netanyahu zu erhöhen“. Er verwies auch auf die Maßnahmen Spaniens in den letzten zwei Jahren, darunter die Einstellung der Waffenverkäufe an Israel, die humanitäre Hilfe für Gaza und die Anerkennung des palästinensischen Staates.