10 jemenitische Journalisten sterben bei Angriff des zionistischen Regimes auf Sanaa

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) News Agency - Abna erklärte die Union der jemenitischen Journalisten in einer Erklärung: „Die Luftangriffe des zionistischen Regimes auf Sanaa und die Provinz al-Dschauf am Mittwoch forderten Dutzende Opfer, darunter 10 Journalisten und Medienaktivisten, die in der Zentrale der Zeitung „26. September“ arbeiteten.“

Laut der Website „Arabi21“ gab die Union die Namen dieser 10 getöteten Journalisten bekannt und erklärte, dass der jemenitische Journalist „Mansour al-Ansi“ ebenfalls unter den Verletzten sei.

Die Union der jemenitischen Journalisten bezeichnete diesen Angriff als „Kriegsverbrechen“ und forderte eine internationale Verurteilung und die Gewährleistung der Sicherheit von Journalisten und Medien.

Lokale Quellen berichteten, dass die Bombardierung die Zentrale der „Direktion für Propaganda und spirituelle Führung“ im Bezirk al-Tahrir in Sanaa zum Ziel hatte, wo sich auch die Büros der Zeitungen „26. September“ und „al-Yemen“ sowie eine lokale Druckerei befanden.

Jemenitischen Quellen zufolge haben die Angriffe am Mittwoch auf Sanaa und al-Dschauf insgesamt mindestens 166 Tote und Verletzte gefordert.