UN: Israel hat die Todesstrafe für die Bewohner von Gaza verhängt

Laut dem palästinensischen Informationszentrum unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Abna warnte „Olga Cherivko“, die Sprecherin des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), dass das zionistische Regime die „Todesstrafe“ für die Bewohner der Stadt Gaza verhängt hat und die Palästinenser vor der schwierigen Wahl stehen, die Stadt zu verlassen oder zu sterben.

Sie sagte: „Die Bewohner der Stadt Gaza sind zum Tode verurteilt; sie müssen entweder gehen oder sterben. Hunderttausende müde, erschöpfte und verängstigte Zivilisten werden angewiesen, in ein dicht besiedeltes Gebiet zu fliehen, wo selbst kleine Tiere Schwierigkeiten haben, Platz zum Bewegen zu finden.“

Diese Aussagen wurden als Reaktion auf die jüngsten israelischen Warnungen zur Evakuierung und Besetzung der Stadt Gaza gemacht.

Der UN-Vertreter betonte die Notwendigkeit, die schreckliche Gewalt in Gaza zu stoppen, und sagte: „Wir brauchen dringende Entscheidungen, um den Weg für einen dauerhaften Frieden zu ebnen, bevor es zu spät ist; Stimmen, um die Bomben zum Schweigen zu bringen, und Handlungen, um das Blutvergießen zu stoppen.“

Cherivko betonte auch die Notwendigkeit, einen ununterbrochenen Fluss humanitärer Hilfe nach Gaza über alle Grenzübergänge und Routen, einschließlich des Nordens, zu gewährleisten, und erklärte: „Die Bewohner von Gaza wollen nicht betteln, sondern sie wollen das Recht, in Sicherheit, Würde und Frieden zu leben.“