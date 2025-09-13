Larijani warnt islamische Regierungen vor ergebnislosen Treffen

Laut der Nachrichtenagentur Abna warnte Ali Larijani, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einer auf seiner persönlichen Social-Media-Seite veröffentlichten Nachricht islamische Regierungen davor, dass die Abhaltung von Konferenzen der Islamischen Konferenz ohne praktische Ergebnisse das zionistische Regime zu neuen Aggressionen ermutigen könnte, und forderte sie auf, ein „Gemeinsames Operationszentrum“ zu bilden, um dieser Bedrohung entgegenzuwirken.

Er kritisierte ferner die Abhaltung von Konferenzen der Islamischen Konferenz und des Sicherheitsrates ohne praktische Ergebnisse und betonte, dass diese Treffen gleichbedeutend mit einem Auftrag an das zionistische Regime für neue Aggressionen seien.

Larijani forderte die Bildung eines „Gemeinsamen Operationszentrums“, um den Wahnsinn des zionistischen Regimes zu bekämpfen, und fügte hinzu, dass eine solche Entscheidung die Besorgnis der Meister dieses Regimes erhöhen und sie zwingen könnte, ihre Anweisungen zu ändern.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates riet den islamischen Regierungen auch, Maßnahmen für die unterdrückten und hungernden palästinensischen Muslime zu ergreifen und zumindest wirksame Entscheidungen zu treffen, um ihre eigene Zerstörung zu verhindern.