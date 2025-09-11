Gemeinsame Erklärung der USA und der drei europäischen Länder über den Iran

Laut der Nachrichtenagentur ABNA haben die USA und die europäische Troika bei der Sitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien eine Erklärung verlesen, die auf der Website des britischen Außenministeriums veröffentlicht wurde. Ohne die Versäumnisse und die Verantwortungslosigkeit der Atomenergiebehörde angesichts des illegalen Angriffs der USA und des zionistischen Regimes auf die Nuklearanlagen Irans während des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges zu berücksichtigen, bezeichneten sie die Entscheidung der Islamischen Republik Iran, die Zusammenarbeit mit der Behörde ab Juni 2025 einzustellen, als „besorgniserregend und inakzeptabel“.

Die Erklärung fügt hinzu, dass „seit dem 13. Juni 2025 der Zugang der Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde zu allen iranischen Nuklearanlagen mit Ausnahme des Atomkraftwerks Buschehr eingeschränkt wurde und der Iran bisher keinen legalen Bericht über seine nuklearen Aktivitäten vorgelegt hat.“

Während die USA und das zionistische Regime zuvor behauptet hatten, „die Bestände an hochangereichertem Uran“ im Iran während des aggressiven Angriffs auf die iranischen Nuklearanlagen „zerstört“ zu haben, wird in der Erklärung behauptet, dass „die Bestände an hochangereichertem Uran im Iran seit zweieinhalb Monaten ohne Überprüfung geblieben sind und die Behörde keine Informationen darüber erhalten hat.“

Die Erklärung, ohne zu erwähnen, dass ein militärischer Angriff auf Nuklearanlagen von Ländern als Verstoß gegen das Völkerrecht gilt, behauptet, dass „die jüngsten Angriffe auf einige Nuklearzentren keine Rechtfertigung für die Aussetzung sein können und der Iran unverzüglich die vollständige Umsetzung des Safeguards-Abkommens wieder aufnehmen muss.“

Die USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben eine „sofortige Zusammenarbeit“ als „wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Einigung über die nuklearen Bedenken“ Irans bezeichnet und in ihrer Erklärung die jüngste Einigung zwischen dem Iran und der Behörde begrüßt, gleichzeitig aber gewarnt, dass „wenn der Iran die vollständige Zusammenarbeit nicht bis zur nächsten Sitzung des Rates wieder aufnimmt, sie bereit sein werden, die notwendigen Entscheidungen zu treffen.“